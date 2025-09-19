Karlo Kodrić osvojio drugu hrvačku medalju u povijesti za Hrvatsku

Podijeli :

Guliver Image

Hrvatski hrvač Karlo Kodrić osvojio je broncu na Svjetskom prvenstvu u hrvanju u kategoriji do 82 kilograma grčko-rimskim stilom. U meču za medalju svladao je Švicarca Ramona Rainera Betscharta rezultatom 5:0.

Kodrić je odlično otvorio borbu, brzo došao do pet bodova i stekao značajnu prednost. Unatoč krvarenju iz arkade, uspio je izdržati do kraja i osigurati pobjedu.

Ovo je treća svjetska medalja za hrvatsko hrvanje i prva nakon 2014. godine, kada je Neven Žugaj osvojio srebro u kategoriji do 75 kg grčko-rimskim stilom. Žugaj je ranije, 2011., bio brončani u kategoriji do 74 kg.