Hrvatska saznala protivnika u borbi za broncu, Portugalci preokretom izborili finale Eura

U drugom polufinalu Europskog prvenstva u futsalu sreli su se Francuska i Portugal, a iako su Francuzi poveli, do pobjede od 4:1 su došli Portugalci.

U susret su kao veliki favoriti ušli Portugalci, branitelji naslova na Euru, no do vodstva je došla Francuska u šestoj minuti. Zabio je Mamadou Siragassy Toure, igrač Barcelone. Čuvali su Francuzi tu prednost do 17. minute poluvremena kada je krenuo preokret Portugalaca.

Diogo Santos je tada pogodio za 1:1, a samo minutu kasnije je Tomas Paco zabio za 2:1. Tako su Portugalci na pogon igrača lisabonskog Sportinga preokrenuli rezultat.

Na predah se tako otišlo s 2:1 za Portugal, a na sljedeći gol trebali smo čekati do 28. minute kada je Erick, igrač Barcelone, pogodio za 3:1 i sigurnu prednost prvaka Europe. Šest minuta prije kraja stigao je novi pogodak za Portugal, a on je bio djelo Aminea Gueddoure koji je pogodio u svoju mrežu.

Ovom pobjedom je Portugal došao na korak od trećeg uzastopnog naslova na Europskom prvenstvu. Za to će trebati pobijediti Španjolsku koja je u polufinalu bila bolja od Hrvatske s 2:1.

Finale je na rasporedu u Ljubljani u subotu od 19 sati i 30 minuta, a utakmica za treće mjesto odigrat će se u 16 sati između Hrvatske i Francuske. Bit će to repriza prvog kola skupine kada su Hrvatska i Francuska u Rigi remizirali 2:2.