Kalkulacije već nakon prvog kola: BiH lako može do prolaza, ali što ih onda čeka?

U prvom susretu skupine B Svjetskog nogometnog prvenstva domaćin Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali su 1:1. BiH je veći dio utakmice imala prednost, no Kanada je u završnici uspjela doći do izjednačenja i osvojiti važan bod!
Nakon utakmice počele su i prve računice oko mogućeg prolaska dalje. Bod protiv Kanade, jedne od reprezentacija koja se uz BiH i Katar vidi u borbi za prolazak skupine, smatra se vrlo vrijednim poticajem. U sljedećem kolu BiH protiv Švicarske ima priliku napraviti velik korak prema nokaut fazi natjecanja.
Za plasman dalje BiH mora završiti među prva dva u skupini ili među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Uzimajući u obzir bod protiv Kanade i očekivane bodove protiv Katara, situacija se sada čini realno otvorenom za nastavak natjecanja.
Ako BiH završi treća u skupini, prema projekcijama Football Meets Data, gotovo sigurno bi igrala protiv pobjednika skupine D, gdje su Sjedinjene Američke Države nakon uvodne pobjede 4:1 protiv Paragvaja veliki favorit za prvo mjesto. U toj skupini još se natječu i Turska te Australija.
Ako BiH završi druga u skupini, tada bi igrala protiv drugoplasirane momčadi skupine A, gdje po tri boda trenutačno imaju domaćin Meksiko i Južna Koreja.
U slučaju osvajanja skupine, protivnik bi se birao između trećeplasiranih momčadi skupina E, F, G, I ili J, koje se tek trebaju kompletirati pa je raspored tada još nepoznat.
Zbog takvog raspleta, već sada se kao mogući scenarij spominje dvoboj Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, a postoji i mogućnost susreta SAD-a i Kanade u kasnijoj fazi turnira.
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