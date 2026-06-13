Kalkulacije već nakon prvog kola: BiH lako može do prolaza, ali što ih onda čeka?

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U prvom susretu skupine B Svjetskog nogometnog prvenstva domaćin Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali su 1:1. BiH je veći dio utakmice imala prednost, no Kanada je u završnici uspjela doći do izjednačenja i osvojiti važan bod!

Nakon utakmice počele su i prve računice oko mogućeg prolaska dalje. Bod protiv Kanade, jedne od reprezentacija koja se uz BiH i Katar vidi u borbi za prolazak skupine, smatra se vrlo vrijednim poticajem. U sljedećem kolu BiH protiv Švicarske ima priliku napraviti velik korak prema nokaut fazi natjecanja.

Za plasman dalje BiH mora završiti među prva dva u skupini ili među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Uzimajući u obzir bod protiv Kanade i očekivane bodove protiv Katara, situacija se sada čini realno otvorenom za nastavak natjecanja.

B3 has two opponent options in Round of 32 if they qualify for the knockout stage. But one is overwhelmingly more likely than the other. 📈 It will 99.9% be the winner of Group D. Right now that pair is projected to be 🇺🇸 USA v BiH 🇧🇦. But 🇺🇸 v 🇨🇦 would be a wild one. 👉… pic.twitter.com/yVGn12tJ73 — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 13, 2026

Ako BiH završi treća u skupini, prema projekcijama Football Meets Data, gotovo sigurno bi igrala protiv pobjednika skupine D, gdje su Sjedinjene Američke Države nakon uvodne pobjede 4:1 protiv Paragvaja veliki favorit za prvo mjesto. U toj skupini još se natječu i Turska te Australija.

Ako BiH završi druga u skupini, tada bi igrala protiv drugoplasirane momčadi skupine A, gdje po tri boda trenutačno imaju domaćin Meksiko i Južna Koreja.

U slučaju osvajanja skupine, protivnik bi se birao između trećeplasiranih momčadi skupina E, F, G, I ili J, koje se tek trebaju kompletirati pa je raspored tada još nepoznat.

Zbog takvog raspleta, već sada se kao mogući scenarij spominje dvoboj Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, a postoji i mogućnost susreta SAD-a i Kanade u kasnijoj fazi turnira.