Legendarni trener o Vuškoviću: On nikako ne smije igrati protiv Engleske, opasno je ovisiti o njemu

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xJanxDexMeuleneirx by Guliver

Dok se posljednjih mjeseci oko Luke Vuškovića stvara sve veći medijski i navijački interes, a mladi hrvatski stoper bilježi zapažene nastupe i priznanja u Njemačkoj, Ilija Lončarević iznio je znatno drukčiji pogled na njegov razvoj.

Iskusni hrvatski trener u razgovoru za Sportske novosti naglasio je da ne osporava Vuškovićev talent i potencijal, ali smatra da se previše pažnje daje dojmu, a premalo osnovnim obrambenim zadacima. Prema njegovom mišljenju, ključni kriterij za stopera nije napadački učinak, nego sigurnost i pouzdanost u defenzivi.

Lončarević je također istaknuo da će se pravi test za Vuškovića tek dogoditi povratkom u Tottenham i mogućim ulaskom u zahtjevniji engleski nogomet. Smatra da će upravo tamo biti jasnije koliko je spreman za najvišu razinu i koliko može odgovoriti na ozbiljne obrambene zahtjeve.

“On treba doći u Englesku i vidjeti gdje je, njemačka je ipak slabija liga. Ne može se karijera stopera ocjenjivati prema učinku u napadu i golovima”, rekao je Lončarević. Potom je objasnio zbog čega je oprezan kada je riječ o Vuškovićevoj ulozi u reprezentaciji, osobito u utakmicama protiv najjačih suparnika.

“Gledao sam ga u mlađim uzrastima i imao je problema u zadnjoj fazi obrane, s duelima, prepoznavanjem i visokim loptama i nemoguće je da uđemo protiv Engleza s tako mladim stoperom“, poručio je.

Prema njegovu mišljenju, Svjetsko prvenstvo može koristiti mladom stoperu, ali Hrvatska ne smije ovisiti o njemu.

“Njemu će dobro doći SP, nešto će igrati, ali nije ni slučajno igrač o kojem treba ovisiti reprezentacija”, dodao je Lončarević.