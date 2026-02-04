Evo kad Hrvatska igra za broncu na Europskom prvenstvu u futsalu

Podijeli :

xIgorxKupljenikx/xSPPx Sportspressphoto_SPR88699 via Guliver Image

Hrvatska futsal reprezentacija ostala je bez plasmana u finale Europskog prvenstva nakon poraza od Španjolske 2:1 u Areni Stožice u Sloveniji. Pogotke za Španjolce postigli su Pablo Ramirez Gonzalez i Miguel Mellado, dok je jedini hrvatski gol stigao nakon autogola Marija Rivillosa.

To znači da će za broncu igrati protiv poražene ekipe u susretu između Francuske i Portugala. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u subotu od 16 sati, a igra se ponovno u ljubljanskoj Areni Stožice.

Finale je na rasporedu u 19 sati i 30 minuta, a tamo Španjolska čeka pobjednika iz drugog polufinala.