Vaha za SK o igri BiH: ‘Katić me oduševio, ali moraju biti opasniji prema naprijed’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Bosna i Hercegovina nije uspjela sačuvati vodstvo protiv Kanade na otvaranju Svjetskog prvenstva, ali bod osvojen u Torontu mogao bi se pokazati vrlo vrijednim u borbi za prolazak skupine.

Nakon gola Jove Lukića i remija 1:1 protiv jednog od domaćina turnira, nastup Zmajeva za Sport Klub analizirao je legendarni Vahid Halilhodžić.

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Iskusni stručnjak govorio je o dojmovima nakon premijere, šansama BiH za prolazak dalje, nastupu Nikole Katića i Nikole Vasilja, ali i o očekivanjima od Hrvatske te ulozi Luke Modrića na njegovom, kako vjeruje, posljednjem Svjetskom prvenstvu.

Vaš komentar o remiju reprezentacije BiH protiv Kanade?

“Stalno ponavljam kako je prva utakmica uvijek vrlo važna i rezultat iz prve utakmice jako je važan za ono što reprezentaciju Bosne i Hercegovine čeka dalje. Propustili su veliku priliku. Vodili su, imali su šansu postići i drugi pogodak koji bi vjerojatno odlučio pobjednika. Međutim, da bi imali više ambicija, moraju popraviti igru. Kanada je zasluženo izjednačila. Imala je veći posjed lopte i nekoliko vrlo dobrih prilika. Na kraju je remi realan rezultat i obje reprezentacije mogu biti djelomično zadovoljne.”

Sada slijedi Švicarska, pa nakon toga Katar. Što kažete o izgledima BiH za prolazak skupine?

“Imaju dovoljno vremena za oporavak do sljedeće utakmice. Ovaj rezultat na kraju može ispasti povoljan, ali sada ih čeka Švicarska koja je vrlo nezgodna, a zatim Katar. Ako protiv Švicarske ostvare pozitivan rezultat, primjerice remi, a potom pobijede Katar, to bi sigurno bilo dovoljno za prolazak u sljedeći krug. Treba popraviti kvalitetu posljednjeg dodavanja i tranzicije. Lopta mora brže ići u prostor. Bosna i Hercegovina ima nekoliko vrlo kvalitetnih igrača za takvu igru, ali ako želi napraviti nešto više na ovom prvenstvu, mora biti opasnija prema naprijed.”

Svi govore o bivšem igraču Hajduka Nikoli Katiću koji je dominirao na poziciji stopera?

“Bosna i Hercegovina bila je vrlo dobro postavljena u obrani, a Nikola Katić odradio je odličan posao. Nije dopuštao kanadskim napadačima da razviju svoju igru, limitirao je njihovu kreaciju i bio je jedan od stupova obrane. Dobio je mnogo duela i pokazao sigurnost te rutinu. Po mom mišljenju, reprezentacija Bosne i Hercegovine ima vrlo kvalitetnu obrambenu liniju, a Katić je bio jedan od njezinih najvažnijih igrača u ovoj utakmici.”

Molim vas nekoliko riječi o vrataru Nikoli Vasilju, čiji je otac Vladimir branio za Hrvatsku na SP-u 1998.?

“Da, lijepa priča… Nikola Vasilj pokazao je mnogo smirenosti i sigurnosti. Imao je nekoliko vrlo dobrih reakcija i u par vrućih akcija bio je prisutan. Obranio je ono što je morao obraniti i unio sigurnost u cijelu obranu. Po meni, može još napredovati kod degažiranja te u igri nogom kod prvog dodavanja prema suigračima, jer je to danas vrlo važno za vratara, ali ukupno gledano, ostavio je jako dobar dojam.”

I još vaš komentar o Hrvatskoj i utakmici protiv Engleske. Mnogi govore kako pripremne utakmice protiv Belgije i Slovenije nisu bile najbolje?

“Gledajte, jedno su prijateljske, odnosno pripremne utakmice, a nešto sasvim drugo one koje igraš na Svjetskom prvenstvu. Za Hrvatsku je prva utakmica protiv Engleske iznimno važna jer su to dvije reprezentacije koje slove za favorite skupine. Ta utakmica će vjerojatno odlučivati tko će osvojiti prvo mjesto u grupi. Važno je dobro otvoriti prvenstvo i odmah pokazati svoju kvalitetu, jer Hrvatska ponovno cilja na visok plasman.”

I za kraj, nekoliko riječi o Luki Modriću koji u 41. godini života još uvijek dobro igra?

“Treba biti realan. U 41. godini nije isto igrati kao s 25 ili 30 godina. To jednostavno nije moguće. Međutim, Luka Modrić i dalje može igrati na vrlo visokoj razini. No, mislim da je svima jasno da je na zalasku karijere i da mu je ovo posljednje Svjetsko prvenstvo, ali on je i dalje vođa reprezentacije na terenu i izvan njega. Najzaslužniji je za najveće uspjehe hrvatske reprezentacije posljednjih godina na velikim natjecanjima i siguran sam da će ponovno imati važnu ulogu.”