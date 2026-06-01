Superračunalo prognoziralo osvajača SP-a, evo što predviđa Hrvatskoj

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guiver

Manje od dva tjedna prije početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku., Optino superračunalo objavilo je svoje konačne prognoze.

Prema superrarčunalu osvajač ovogodišnjeg Mundijala bit će Španjolska.

POVEZANO Dalić otkrio plan kako Hrvatska mora igrati protiv Engleza

Prema izračunima, Španjolci osvajaju naslov u 16,1 posto simulacija, čime su ispred Francuske (13 posto), Engleske (11,2 posto) i Argentine (10,4 posto). Te su četiri reprezentacije najveći kandidati za naslov svjetskog prvaka.

Hrvatska se nalazi na 15. mjestu, a superračunalo joj daje 18,6 posto šanse za plasman u četvrtfinale, 9,1 posto za polufinale te 3,9 posto za ulazak u finale. Vjerojatnost osvajanja naslova procijenjena je na 1,6 posto.

Hrvatska ima veće izglede za osvajanje Svjetskog prvenstva od Ekvadora, Japana, Sjedinjenih Američkih Država, Senegala i domaćina Meksika, a nalazi se tik iza Švicarske i Urugvaja.