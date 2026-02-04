Hrvatska tijesno izgubila od Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu

Podijeli :

xIgorxKupljenikx Sportspressphoto_SPR88676 via Guliver Image

Hrvatska futsal reprezentacija ostala je bez plasmana u finale Europskog prvenstva nakon poraza od Španjolske 2:1 u Areni Stožice u Sloveniji. Pogotke za Španjolce postigli su Pablo Ramirez Gonzalez i Miguel Mellado, dok je jedini hrvatski gol stigao nakon autogola Marija Rivillosa.

Hrvatska je susret otvorila vrlo energično i visoko pritiskala suparnika, zbog čega su Španjolci u početnim minutama teško organizirali napade. Takav pristup donio je i nekoliko prilika, a najbliže pogotku bio je David Mataja, koji je u prvom poluvremenu dvaput zaprijetio, ali bez realizacije.

Kako je utakmica odmicala, Španjolska je preuzimala inicijativu. Vratar Ante Piplica imao je niz dobrih obrana, no u 13. minuti nije uspio zaustaviti Ramireza Gonzaleza, koji je ostao nečuvan nakon ubačaja s lijeve strane i preciznim udarcem kroz noge doveo Španjolsku u vodstvo. Samo šest minuta kasnije Mellado je povisio na 2:0, nakon odlične kombinacije u kojoj je Francisco Cortes povukao čuvara i petom ostavio loptu strijelcu, koji je pogodio kroz noge dvojici hrvatskih igrača, uključujući i vratara.

U nastavku susreta Hrvatska je imala niz izglednih prilika, ali realizacija je izostala. Udarce Mataje i Kristijana Čekola iz neposredne blizine sjajno je zaustavljao španjolski vratar Didac Plana, koji je bio jedan od ključnih igrača utakmice.

Hrvatska će se tako boriti za treće mjesto protiv poraženog iz drugog polufinala u kojem se sastaju Francuska i Portugal, a ta utakmica na rasporedu je večeras u 20:30.