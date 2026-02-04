Hrvatska tijesno izgubila od Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu

Hrvatska futsal reprezentacija ostala je bez plasmana u finale Europskog prvenstva nakon poraza od Španjolske 2:1 u Areni Stožice u Sloveniji. Pogotke za Španjolce postigli su Pablo Ramirez Gonzalez i Miguel Mellado, dok je jedini hrvatski gol stigao nakon autogola Marija Rivillosa.
Hrvatska je susret otvorila vrlo energično i visoko pritiskala suparnika, zbog čega su Španjolci u početnim minutama teško organizirali napade. Takav pristup donio je i nekoliko prilika, a najbliže pogotku bio je David Mataja, koji je u prvom poluvremenu dvaput zaprijetio, ali bez realizacije.
Kako je utakmica odmicala, Španjolska je preuzimala inicijativu. Vratar Ante Piplica imao je niz dobrih obrana, no u 13. minuti nije uspio zaustaviti Ramireza Gonzaleza, koji je ostao nečuvan nakon ubačaja s lijeve strane i preciznim udarcem kroz noge doveo Španjolsku u vodstvo. Samo šest minuta kasnije Mellado je povisio na 2:0, nakon odlične kombinacije u kojoj je Francisco Cortes povukao čuvara i petom ostavio loptu strijelcu, koji je pogodio kroz noge dvojici hrvatskih igrača, uključujući i vratara.
U nastavku susreta Hrvatska je imala niz izglednih prilika, ali realizacija je izostala. Udarce Mataje i Kristijana Čekola iz neposredne blizine sjajno je zaustavljao španjolski vratar Didac Plana, koji je bio jedan od ključnih igrača utakmice.
