Čekanju je došao kraj: Evo kad se Barcelona vraća na Camp Nou

Aktualni španjolski prvaci, trenutno drugi u La Ligi iza Real Madrida, od početka sezone 2023./24. igraju svoje domaće utakmice na Olimpijskom stadionu Montjuïc ili stadionu Johan Cruyff.

Dvije i pol godine nakon početka velikih renovacija, FC Barcelona će se u subotu vratiti na svoj kultni stadion Camp Nou na utakmicu 13. kola La Lige protiv Athletic Bilbaa.

“Vraćamo se kući”, napisala je Barça na društvenim mrežama u ponedjeljak rano poslijepodne kako bi službeno objavila vijest. Nakon što je nekoliko puta odgodila preseljenje, katalonski velikani ponovno će igrati na terenu Camp Noua, gdje su renovacije još uvijek u tijeku, ali bi trebale omogućiti da utakmicu gleda 45.000 gledatelja.

Klub je u priopćenju za javnost naveo da je dobio dopuštenje gradskog vijeća za igranje na Camp Nouu pred 45.000 gledatelja, ali još nije dobio odobrenje UEFA-e za igranje utakmica Lige prvaka tamo. Timovi koji sudjeluju u europskim natjecanjima, teoretski, ne smiju mijenjati svoj domaći stadion usred sezone.

FC Barcelona, ​​koja je još uvijek u financijskim gubicima, uglavnom zbog kašnjenja u obnovi, očajnički treba prihode koje generira njezin stadion kako bi ponovno uspostavila stabilnost. Barça je procijenila da će trošak opsežne obnove svog stadiona, koji će moći primiti 105 000 gledatelja – što je europski rekord – nakon završetka projekta, iznositi 1.5 milijardi eura.