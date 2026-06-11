Romano: Bernardo Silva postat će novi igrač Real Madrida

Podijeli :

(AP Photo/Alastair Grant) via Guliver Image

Krajem sezone 2025./2026. Manchester City objavio je kako će Bernardo Silva napustiti klub nakon devet godina u klubu u kojem je osvojio 18 trofeja od kojih se ističu šest Premier liga te jedna Liga prvaka.

Toj eri je za Portugalca došao kraj, a Bernardo Silva je najavio da će svoju odluku o novom klubu donijeti nakon Svjetskogprvenstva gdje igra u skupini K s DR Kongom, Uzbekistanom i Kolumbijom.

Na početku su veliki favoriti za njegovo dovođenje bili Barcelona i Atletico Madrid, no kako je vrijeme odmicalo sve manje se pričalo o tom transferu. Tu neodlučnost očito je iskoristio Real Madrid koji je na dan otvaranja Svjetskog prvenstva započeo pregovore s Portugalcem.

Tu vijest prenio je talijanski insajder Fabrizio Romano, a ekskluzivno je to saznao Felix Diaz. Ključan u tom poslu bio je Jose Mourinho koji je službeno predstavljen na klupi Reala.

Nekoliko sati nakon prvih informacija Romano je objavio svoj prepoznatljivi “here we go” kojim je potvrdio prelazak Silve u Real Madrid.