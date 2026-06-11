Službeno: Jose Mourinho novi je trener Real Madrida

Podijeli :

xDavidexPuglisix via Guliver Image

Iako je fokus u četvrtak navečer trebao biti na otvaranju Svjetskog prvenstva, Real Madrid uspio je usmjeriti pozornost na sebe.

Naime, madridski klub je u četvrtak navečer objavio službenu vijest kako je Jose Mourinho njihov novi trener. Odavno je to bilo poznato, no čekalo se prvo da Florentino Perez dobije izbore za predsjednika kluba, a onda se trebala riješiti i odšteta koju su platili Benfici.

Real je portugalskom velikanu platio 15 milijuna eura za usluge portugalskog trenera kojemu će ovo biti drugi mandat na klupi Los Blancosa. Prvi mandat imao je od 2010. do 2013. godine.

Osim Reala, vodio je Benficu,Porto, Uniao de Leiriju, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Romu te Fenerbahce.