VIDEO / Barcelona u fenomenalnoj utakmici bolja od Celte, hat-trick Lewandowskog

Barcelona je ostvarila važnu pobjedu 4:2 na uvijek neugodnom gostovanju kod Celte u Vigu.

Iako je Celta bila u sjajnoj formi s pet uzastopnih pobjeda i nizom od osam utakmica bez poraza, uključujući i slavlje nad Dinamom u Europa ligi, naišla je na raspoloženu Barcelonu predvođenu Robertom Lewandowskim, koji je s tri gola bio ključan. Katalonci su imali i dodatni motiv nakon što je Real kiksao protiv Rayo Vallecana (0:0).

Lewandowski je već u 10. minuti pogodio s bijele točke, no domaći su odmah izjednačili preko Careire. U ludoj završnici prvog dijela Poljak ponovno dovodi Barcu u vodstvo, Iglesias poravnava, ali u sudačkoj nadoknadi mladi Lamine Yamal pogađa za 3:2.

U nastavku Barcelona potvrđuje pobjedu novim pogotkom sjajnog Poljaka i odnosi važna tri boda iz Viga.