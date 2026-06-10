Bivši četvrtfinalist Lige prvaka nakon osam godina agonije stigao na korak od La Lige

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xAndresxLopezxSheridanxx/xSPPx Sportspressphoto_SPR84621 via Guliver Image

U srijedu navečer odigrana je uzvratna utakmica polufinala doigravanja španjolske La Lige 2. Malaga je na domaćem terenu ugostila Las Palmas te je obranila prednost koju je stekla na Kanarskim otocima. Nakon pobjede od 1:0 u gostima, na svom travnjaku su remizirali s 1:1 te su s ukupnih 2:1 izborili finale doigravanja za elitni rang.

Vodstvo Las Palmasu doveo je Jese, nekadašnji igrač Real Madrida kojemu je nogu prije 12 godina slomio Seand Kolašinac dok je igrao za Schalke.

Taj gol iskusnog Španjolca poništio je Joaquin Munoz u 69. minuti. To je bio posebno važan gol za Malagu jer u španjolskom doigravanju prednost u slučaju izjednačenog rezultata ima ekipa koja je bila bolja u regularnoj sezoni.

Tako je kod rezultata 1:0 za Las Palmas Malaga ispadala iz doigravanja, no ovim golom Munoza kontrola je ponovno bila u rukama andaluzijske momčadi. Tu ukupnu prednost od 2:1 je Malaga i sačuvala te je izborila finale doigravanja.

Tužna je to vijest za Dinka Horkaša, hrvatskog vratara koji je bio jedan od najboljih vratara lige. S druge strane će sretan biti Einar Galilea, nekadašnji igrač Istre 1961, koji se ozlijedio u prvom poluvremenu prve utakmice.

Tugu zbog ozljede isprat će ovaj plasman u finale doigravanje gdje će igrati protiv boljeg iz dvomeča Almerije i Castellona. U prvoj utakmici rezultat je bio 1:1, a to znači da je Almeria u boljoj poziciji zbog trećeg mjesta u regularnoj sezoni.

Ako Castellon slavi u tom susretu, Malaga bi s dva remija u finalu izborila plasman u La Ligu prvi put nakon osam godina i sezone 2017./2018.

Malaga je inače u svojem najboljem razdoblju igrala i četvrtfinale Lige prvaka. Bilo je to u sezoni 2012./2013. kada su tijesno ispali od Borussije Dortmund koju je vodio legendarni Jurgen Klopp.