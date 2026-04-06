Budimir zabio i 15. gol u La Ligi, ali Marca ga ipak kritizirala

xRicardoxLarreinax via Guliver

U utakmici 30. kola španjolske La Lige Alaves i Osasuna su odigrali 2:2, a hrvatski reprezentativac Ante Budimir ponovno je zatresao mrežu.

Gosti iz Pamplone poveli su već u 4. minuti pogotkom Valentina Rosiera, a izjednačio je u 44. minuti Toni Martinez.

Osasuna je još jednom povela u 80. minuti, kad je Ante Budimir mirno realizirao kazneni udarac i postigao svoj 15. gol u ovoj sezoni La Lige i sam došao na treće mjesto ljestvice strijelaca.

Bio je to Budimirov 17. gol ukupno u svim natjecanjima u 32 nastupa. No, španjolski mediji ipak nisu imali milosti prema njemu.

“Budimir je iz penala zabio 15. gol ove sezone, ali uglavnom je bio nevidljiv”, piše Marca u izvještaju s utakmice.

Kritiku je Marca potvrdila i ocjenom. Budimir je dobio minimalnu jednu zvjezdicu.