VIDEO / Budimir zabio za vodstvo Osasune, a klub iz Pamplone ekspresno ispustio prednost

U 30. kolu La Lige Osasuna Ante Budimira gostovala je u Alavesu te je nakon 80 minuta igre rezultat bio 1:1. Tada je klub iz Pamplone zaradio kazneni udarac čije je izvođenje na sebe preuzeo hrvatski napadač. Iskusni Budimir poslao je vratara u jednu stranu, a loptu u drugu te je pogodio za važno vodstvo koje je na ljestvici uživo Osasunu približilo kvalifikacijama za europska natjecanja. Međutim, 10 minuta kasnije su i domaći dobili kazneni udarac koji je u pogodak za konačnih 2:2 pretvorio Lucas Boye. Tako je ekspresno poništio to važno vodstvo koje je trebalo približiti pamplonski klub europskim natjecanjima. Sada je ipak Osasuna na 38 bodova, tri manje od mjesta koje vodi u Konferencijsku ligu, šest manje od onog koje vodi u Europsku ligu, a sedam manje od plasmana u Ligu prvaku.

