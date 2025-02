Zrinka Ljutić: Sigurno bi mi pomoglo da sam probala stazu, realno nije baš fer…

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nije uspjela doći do medalje u slalomu na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu, završivši na devetom mjestu.

“Nažalost, ostala sam bez medalje, bila sam daleko od nje, iako sam se dobro osjećala na zagrijavanju, imala sam dobru ideju i viziju kako ću voziti. Iznenadio me snijeg, skije su bile oštre i to nije bilo to. Riskirala sam na onoj vendi, to me koštalo. U drugoj vožnji sam željela skijati dobro, mislila sam možda ako mogu nešto popraviti, dobro sam krenula i nisam se usudila pustiti skiju, tamo gdje sam pogriješila u prvoj”, rekla je Ljutić za Dnevnik Nove TV.

Na pitanje je li osjećala veći pritisak nego u Svjetskom kupu, Ljutić je priznala:

“Jesam, definitivno je bio veći pritisak nego u Svjetskom kupu. Mislim da sam dosta dobro krenula, više splet okolnosti, ali ovo natjecanje me više istrošilo.”

Ljutić se dotaknula i rasporeda utrka, napomenuvši da su njene konkurentice imale priliku isprobati stazu u timskoj kombinaciji:

“Sigurno bi mi pomoglo da sam probala stazu, realno nije baš fer jer neke nacije nemaju mogućnost nastupiti u timskoj kombinaciji, pa barem da ju stave na kraj Svjetskog prvenstva.”

Unatoč razočaranju, Ljutić ostaje motivirana i gleda prema budućim utrkama.