Drama u Beogradu: Svjetsko skijanje ima novog predsjednika, presudio jedan glas

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AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Lihtenštajnski odvjetnik Alexander Ospelt (58) izabran je za novoga predsjednika Međunarodne skijaške i snowboard federacije (FIS) na 57. kongresu tog tijela održanom u Beogradu.

Ospelt je pobijedio dosadašnjeg predsjednika FIS-a Johanna Eliascha za samo jedan glas, 65-64, i tako dobio četverogodišnji mandat za vođenje federacije. Kampanju protiv sadašnjeg predsjednika FIS-a, milijardera i vlasnika sportske opreme Head, vodile su velike skijaške sile u Europi i Sjevernoj Americi, uz podršku skijašica među kojima je i Mikaela Shiffrin. Eliasch također gubi članstvo u Međunarodnom olimpijskom odboru.

Kongres u Beogradu započeo je tenzijama, prvo je dnevni red promijenjen s 88 posto glasova kako bi se predsjednički izbori stavili kao prva točka dnevnog reda, a zatim je sa 60 posto glasova odlučeno da se koriste papirnati listići umjesto elektroničkog glasovanja, što je odražavalo određeno nepovjerenje u administraciju FIS-a.

Eliasch je pet godina obnašao dužnost predsjednika FIS-a, obilježenu stalnim sukobima sa skijaškim savezima, uključujući Austriju i Švicarsku, oko pitanja poput njegovog upravljanja i trošenja financijskih pričuva skijaške organizacije.

S dvojnim državljanstvom Švedske i Velike Britanije, nije dobio podršku nijednog od tih saveza za reizbor, ali je ispunio je pravila FIS-a dobivanjem putovnice i nominacijom Gruzije. Ospelta su, između ostalih, podržale Austrija, Norveška, Italija, Švicarska, Kanada i SAD.

Eliasch je izvana na svoju smjenu reagirao smireno.

“Bila mi je velika privilegija služiti vam. Uvijek sam govorio da će ovo biti situacija u kojoj svi dobivaju; ili ću vratiti svoj život ili ću pobijediti na izborima – u svakom slučaju, jako sam sretan“, rekao je Eliasch, tvrdeći da je Međunarodni olimpijski odbor (MOO) orkestrirao njegovu smjenu.

“Od mnogih sam čuo da je MOO pokušao utjecati na ishod izbora. Moramo se čvrsto suprotstaviti tome jer smo neovisna organizacija.“

Eliasch je preuzeo predsjedništvo u lipnju 2021., naslijedivši Giana Franca Kaspera. Ponovno je izabran bez protukandidata 2022. godine pod kontroverznim okolnostima. Od tada je predsjednik FIS-a bio upleten u brojne sporove s velikim federacijama poput Austrijskog skijaškog saveza (ÖSV)

Prema pravilima FIS-a, Ospelt službeno postaje predsjednik dan nakon izbora.