Finska i Švicarska u finalu hokejaškog SP-a

Podijeli :

JustPictures.ch Jari Pestelacci via Guliver Images

Hokejaši Finske i Švicarske izborili su plasman u finale Svjetskog prvenstva, dok će u susretu za broncu igrati Kanada i Norveška.

Finska je u polufinalnom ogledu u Zurichu pobijedila Kanadu s 4-2 (1-2, 3-0, 0-0), dok je Švicarska porazila Norvešku sa 6-0 (1-0, 3-0, 2-0).

Finska je posljednji put nastupila u finalu 2022. godine, pobijedivši Kanadu 4-3 u produžetku. Ovo će biti njihov 14. nastup u utakmici za zlatnu medalju otkako je IIHF prešao na format doigravanja 1992. godine, što je drugi najveći broj nakon Kanade (16). Finci su pritom četiri puta slavili, uz devet poraza.

Patrik Puistola je doveo “Suomi” do vodstva u četvrtoj minuti, no Kanada je do kraja trećine okrenula rezultat golovima Roberta Thomas (9) i Dylana Hollowaya (15). U drugoj trećini Finska je odigrala sjajno i s ti gola u nizu stigla do prednosti 4-2.

Trebale su samo 43 sekunde da izjednače preko Aleksandera Barkova, za 3-2 je zabio Konsta Helenius (32), dok je Aatu Raty bio strijelac četvrtog gola u 34. minuti. U posljednjoj trećini, Finci su igrali čvrstu obranu obranivši veliku prednost.

U ranije odigranom susretu hokejaši Švicarske izborili su plasman u finale trećeg uzastopnog svjetskog prvenstva nakon što su pobijedili Norvešku sa 6-0 (1-0, 3-0, 2-0).

Švicarskoj će to biti šesto finale u povijesti, pri čemu treće u nizu, no u dosadašnjih pet pokušaja svaki put su poraženi. Osvojili su i šest brončanih medalja na svjetskim prvenstvim.

Prvo polufinale je proteklo u apsolutnoj dominaciji Švicaraca kojima je to deveta uzastopna pobjeda na prvenstvu i do finala su stigli “neokrznuti”.

Šest različitih strijelaca se upisalo među strijelce. Domaćin je poveo u 18. minuti golom Christopha Bertschyja, na 2-0 je povećao Denis Malgin (25), Ken Jager je bio strijelac trećeg (25), a Damien Riat četvrtog gola (37). U posljednjoj trećini među strijelce su se upisali i Nico Hischier (45) i Theo Rochette (58).

Norveška je najugodnije iznenađenje turnira, no protiv raspoloženih Švicaraca ništa nije mogla. Norveška nikada nije igrala u polufinalu otkako je uveden moderni format doigravanja na A-Svjetskom prvenstvu 1992. godine. Najbolji norveški plasman na Svjetskom prvenstvu bilo je četvrto mjesto 1951. u Parizu, kada je sedam reprezentacija igralo u skupini.