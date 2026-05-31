SP hokej: Zlato Finskoj, Švicarska izgubila treću godinu zaredom u finalu

Roni Rekomaa ogPdBZoLvA via Guliver Images

Finska muška reprezentacija u hokeju na ledu osvojila je naslov svjetskog prvaka za ovu godinu nakon što je u finalu u Zürichu svladala domaćina Švicarsku s 1-0 (0-0, 0-0, 0-0; 1-0) u produžetku.

Strijelac jedinog gola bio je 20-godišnji Konsta Helenius (70:42) nakon 10:42 minuta igre u produžetku.

Za Finsku je ovo peti naslov svjetskog prvaka u povijesti, prvi nakon 2022. godine kada je bila prvak na domaćem ledu.

Švicarska je treću godinu zaredom izgubila finale, prije dvije godine od Češke, a lani od SAD-a. I prošle godine kao i ove Švicarska je izgubila sa 0-1 u produžetku. Za Švicarsku je ovo bio peti nastup u finalu SP-a i peti poraz, prethodno je gubila finala 2013. i 2018. od Švedske.

Švicarska i Finska srele su se i prije pet dana u zadnjem kolu natjecanja u skupini, a tada je sa 4-2 bolja bila Švicarska.

Ranije u nedjelju je norveška muška hokejaška reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh osvojivši svoju prvu medalju u povijesti, Norvežani su u dvoboju za broncu svladali Kanađane s 3-2 (1-0, 1-0, 0-2; 1-0) u produžetku.