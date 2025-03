Zrinka Ljutić otvorila dušu: ‘Dolazim iz zemlje u kojoj planine i snijeg nisu svakodnevica’

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver

Zrinka Ljutić jučer je osvojila slalomski Mali kristalni globus s 541 bodom, nadmašivši drugoplasiranu Austrijanku Katharinu Liensberger za 32 boda, dok je trećeplasirana Švicarka Camille Rast zaostala 49 bodova.

Nakon što su se dojmovi slegli, kao što i sama kaže, zahvalila se svim ljudima koju su zaslužni za njen uspjeh.



“Uzela sam trenutak da razmislim o proteklim danima, i još uvijek je teško riječima opisati koliko mi ovaj globus znači. To nije samo trofej – to je ostvarenje sna, putovanje ispunjeno izazovima, neizvjesnostima i bezbrojnim trenucima ulaska u nepoznato. Ali, iznad svega, bilo je to putovanje puno radosti, nezaboravnih uspomena i nevjerojatnih ljudi koji su sve to omogućili.

Ovo putovanje počelo je davno, kada su moji roditelji donijeli hrabru odluku – pružiti mojoj braći i sestrama nekonvencionalan odgoj. Onaj koji nam je dao slobodu da se izrazimo kroz sportove koje volimo, istražujemo planine i živimo život koji su mnogi smatrali ludim. Pogotovo ako dolaziš iz zemlje u kojoj planine i snijeg nisu svakodnevica.

Od prvog dana, naš tata nije bio samo trener, već i stalna prisutnost i svjedok naših života. Mama i tata, hvala vam što ste ostavili iza sebe sigurnost “9 do 5” posla i pokazali nam ljepotu koju ovaj sport nudi.

Hvala mom timu – Branimiru, Mihi, Goranu i Tomislavu – što ste me gurali naprijed na svakom koraku. Kao i Leoni, Filipu, Samiju i Istoku, koji najbolje znaju koliko ovo sve znači.

Neizmjerna zahvalnost mojoj obitelji, braći, sestrama i prijateljima, čija se ljubav i vjera nikada nisu pokolebali. ❤️

Hvala mojim navijačima koji su me bodrili na svakom koraku. ❤️‍🔥

Za @atomicski, na povjerenju i slobodi da istražujem, eksperimentiram i pronalazim ono što me čini bržom. Ludo je što smo postigli u našoj prvoj zajedničkoj sezoni. 🚀

Za @cro_ski savez, što je učinio mogućim ono što se nekada činilo nemogućim.

Za @redbull, koji me prihvatio i podržao na toliko načina. 💫🪽

Od srca – hvala svima. 💙” napisala je na svom Instagram profilu.