Svjetska prvakinja u superveleslalomu završila karijeru

AP Photo/Giovanni Auletta via Guliver

Svjetska prvakinja u alpskom skijanju u superveleslalomu Austrijanka Stephanie Venier (31) objavila je u četvrtak da završava natjecateljsku karijeru.

Venier je prošle zime na Svjetskom prvenstvu u svom rodnom gradu Saalbach-Hinterglemmu osvojila zlatnu medalju u superveleslalomu, a onda i brončanu u ekipnoj kombinaciji. Unatoč tome, odlučila je okončati karijeru i stoga neće biti dio austrijske reprezentacije na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d’Ampezzo sljedeće godine.

Jedan od razloga kojeg je navela su i bolovi u koljenu, ali i nedostatak motivacije.

“Tko može reći da ćete odustati na vrhuncu?”, rekla je 31-godišnja Venier na konferenciji za novinare.

U karijeri je tri puta slavila u Svjetskom kupu, a ukupno je dvanaest puta stajala na postolju Svjetskog kupa. Na Svjetskom prvenstvu 2017. u St. Moritzu osvojila je srebro u spustu.