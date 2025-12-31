Nika Prevc i treću godinu zaredom pobijedila u Garmisch-Partenkirchenu

Slovenska 20-godišnja reprezentativka u skijaškim skokovima Nika Prevc posljednjeg dana 2025. je ostvarila svoju 27. pobjedu u Svjetskom kupu, a slavila je na velikoj skakaonici (142 m) u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu s velikih 23,1 boda prednosti pred Njemicom Selinom Freitag.
Aktualna pobjednica Svjetskog kupa je veliku prednost imala već nakon prve serije u kojoj je doskočila na 136,5 metara i bila jedina koja je preletjela granicu od 130 metara. U drugoj seriji su joj se na tim daljinama pridružile Selina Freitag (135,5 m) i Japanka Nozomi Maruyama (133,5 m), ali im je Slovenka odgovorila sa 134,5 m i tehnički odlično izvedenim skokom pa je njenih 271,1 bod bio nedostižan rezultat.
Freitag je za svoja dva skoka skupila 248 bodova, a trećeplasirana Maruyama je došla do 244,1 boda.
Bodovi s ovog natjecanja će se zbrajati s bodovima koje će skakačice osvojiti u četvrtak na velikoj skakaonici u Oberstdorfu za trofej na turneji “Dvije večeri”, na kojoj Slovenka brani prošlosezonski naslov.
Prevc je treću godinu zaredom slavila u Garmisch-Partenkirchenu, a pobjednica je bila i prvog dana 2025. u Oberstdorfu, što će u četvrtak pokušati ponoviti.
U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa Maruyama je zadržala vodeću poziciju s 870 bodova, ali je njena prednost pred Nikom Prevc smanjena na samo 54 boda. Ovo je bilo 11. od 34 natjecanja iz kalendara Svjetskog kupa za skakačice.
