Ljutić odlična u drugoj vožnji, ali nije bilo dovoljno za postolje u Copper Mountainu

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Novozelanđanka Alice Robinson pobjednica je veleslaloma skijašica za Svjetski kup voženog u američkom Copper Mountainu, dok je hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić zauzela sedmo mjesto sa 1.55 sekundi zaostatka.

Do svoje pete pobjede u Svjetskom kupu Robinson je stigla na dominantan način, s najboljim vremenom kako prve tako i druge vožnje što joj je u konalnici donijelo 96 stotinki prednosti u odnosu na drugu Austrijanku Juliju Scheib, pobjednicu prvog veleslaloma sezone iz Soeldena. Treće je mjesto zauzela Norvežanka Thea Louise Stjernesund sa 1.08 sekundi slabijim vremenom.

Ljutić je u drugoj vožnji bila mnogo bolja no u prvoj, s trećim je vremenom napredovala sa 14. na sedmo mjesto.

U redoslijedu veleslalomašica i dalje je vodeća Scheib sa 180 bodova, druga Robinson ima 132, a treća Stjernesund 105. Ljutić je osma sa 62 boda.

Iako je u subotu bila tek 14., Amerikanka Mikaela Schiffrin je zadržala vodstvo u ukupnom redoslijedu sa 268 bodova, druga je Albanka Lara Colturi sa 218, a treća Scheib sa 180. Ljutić je 10. sa 102 boda.