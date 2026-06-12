HNL je večeras ušao u povijest na utakmici Kanade i BiH

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Dvoboj Kanade i Bosne i Hercegovine, koji se od 21 sat igra u Torontu u sklopu skupine B Svjetskog prvenstva, donosi i jedan zanimljiv rekord iz perspektive SuperSport HNL-a.

Iako nijedan od njih nije među starterima, u zapisniku susreta nalaze se čak trojica nogometaša iz hrvatskog prvenstva. Za Kanadu je na klupi Hajdukov Niko Sigur, dok su među pričuvama Bosne i Hercegovine dvojica igrača Rijeke – vratar Martin Zlomislić i stoper Stjepan Radeljić.

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Prema dostupnim podacima, riječ je o najvećem broju HNL-ovaca koji su se našli u zapisniku jedne utakmice Svjetskog prvenstva u kojoj ne nastupa hrvatska reprezentacija.

Dosad su iz hrvatske lige za druge nacionalne momčadi na svjetskim prvenstvima igrali Avdija Vršajević i Tino Sven Sušić za Bosnu i Hercegovinu 2014., Mario Gavranović kao igrač Dinama za Švicarsku 2018. te Sadegh Moharrami iz Dinama za Iran 2022. godine.

Utakmica u Torontu posebna je i po tome što će prvi put u povijesti Svjetskih prvenstava obje reprezentacije u zapisniku imati barem po jednog igrača iz HNL-a, bez sudjelovanja Hrvatske.

Zanimljiv je i podatak da je ovo prvo Svjetsko prvenstvo na kojem za strane reprezentacije nastupa više igrača iz HNL-a nego za hrvatsku reprezentaciju. Uz Sigura, Zlomislića i Radeljića, na turniru je i Dinamov Scott McKenna u dresu Škotske, dok Hrvatsku iz domaćeg prvenstva predstavlja tek Rijekin Toni Fruk, uz Dominika Livakovića koji je u Dinamu nekoć igrao kao posuđeni igrač Fenerbahçea.