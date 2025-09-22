Jedna je skakaonica uništila snove o Olimpijskim igrama trima sportašicama

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Ljetna natjecanja održana tijekom protekla četiri dana na preuređenim skakaonicama u talijanskom Predazzu, na kojima će se u veljači sljedeće godine dijeliti olimpijska odličja, uništila su olimpijske snove trima sportašicama, Austrijanki Evi Pinkelnig, Kanađanki Alexandriji Loutitt i Japanki Haruki Kasai.

Sve tri su doživjele padove koje su za posljedice imale teške ozljede koljena.

Najlošije je prošla 37-godišnja Eva Pinkelnig, ukupna pobjednica Svjetskog kupa skakačica 2023., koja je pala u drugoj seriji natjecanja za Ljetni Grand Prix na manjoj skakaonici. U njenom lijevom koljenu je pukao prednji križni ligament, a dijagnosticirana su i oštećenja medialnog i lateralnog meniska te hrskavičnog tkiva.

Pinkelnig je već podvrgnuta operativnom zahvatu i za nju je sljedeća sezona izgubljena, a s obzirom na dob, upitno je hoće li dobiti još priliku za nastup na Zimskim olimpijskim igrama 2030. u Francuskoj.

Dan poslije Pinkelnig, na velikoj skakaonici je pad i tešku ozljedu doživjela 21-godišnja Kanađanka Alexandria Loutitt, svjetska prvakinja iz 2023. na SP-u u Planici. Pala je u kvalifikacijama, a dijagnosticirano joj je puknuće prednjeg križnog ligamenta, što će za posljedicu imati višemjesečni oporavak pa je teško za očekivati da bi se Loutitt mogla naći u kanadskoj skakačkoj reprezentaciji na Olimpijskim igrama.

Posljednja, treća “žrtva” skakačkih natjecanja, je japanska 21-godišnja kombinatorka Haruka Kasai, koja je u subotu pala u pokusnoj seriji natjecanja mješovitih reprezentacija. Japanski skijaški savez je u ponedjeljak objavio da je i dvostruka osvajačica brončanih medalja u nordijskoj kombinaciji na posljednja dva svjetska prvenstva pretrpjela puknuće križnog ligamenta, što njen nastup na Olimpijskim igrama u veljači čini vrlo neizvjesnim.

Prema informacijama iz Austrijskog skijaškog saveza, Međunarodna skijaška federacija (FIS) je najavila razmatranje “potrebnih izmjena u sektoru opreme, čime bi se djelovalo na trenutačne događaje u konkurenciji skakačica i postigla najveća razina sigurnosti za sportašice”.