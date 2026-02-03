Hrvatske vaterpolistice ostvarile povijesni uspjeh na Euru

Podijeli :

Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija pobijedila je u utorak reprezentaciju Izraela sa 16-11 (5-4, 3-2, 4-3, 4-2) i time izborila utakmicu za peto mjesto na Europskom prvenstvu u portugalskom gradu Funchalu.

To je prva pobjeda hrvatskih vaterpolistica u njihovom četvrtom dvoboju s Izraelkama, a ona im je donijela najbolji rezultat na velikim natjecanjima. Za peto mjesto će Hrvatice igrati protiv pobjednica u dvoboju Španjolske i Francuske.

Izabranice Mije Šimunić odlično su ušle u ovaj dvoboj i nakon manje od tri minute igre su povele s 3-0 uz dva gola Neli Janković i jednim Nine Eterović. Uslijedio je preokret i niz od četiri pogotka Izraelki, ali su Magdalena Butić i Alka Lulić osigurale Hrvatskoj vodstvo 5-4 na kraju prve četvrtine.

Od tada pa do kraja utakmice Izraelke više nisu došle u priliku za preokret. Nakon druge četvrtine hrvatska prednost je bila dva gola (8-6), u trećoj je narasla na tri pogotka (12-9), da bi u završne dvije minute i 22 sekunde utakmice Hrvatice s tri uzastopna gola došle do konačnih 16-11.

Iva Rožić i Neli Janković su postigle po četiri pogotka za pobjedničku ekipu, a triput je precizna bila Ria Glas. Izraelke je s tri gola predvodila Noga Levinshtein.

Hrvatska će u Funchalu osvojiti najmanje šesto mjesto, a dosadašnji najbolji plasman naših vaterpolistica je bilo osmo mjesto, koje su osvajale u tri navrata (2010., 2022. i 2024.).

Utakmica za peto mjesto je na rasporedu u srijedu, od 20.15 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Osim razigravanja za poredak od 5. do 8. mjesta, u utorak su na rasporedu i polufinalni dvoboji u kojima se sastaju: Grčka – Mađarska (18.15 sati) i Nizozemska – Italija (20.15 sati).