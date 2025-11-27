Čeka nas spektakl u Crnici: Mladost osigurala finale protiv Jadrana

U subotnjem finalu ovosezonskog hrvatskog Kupa u Šibeniku igrat će vaterpolisti Mladosti i splitskog Jadrana nakon što je zagrebački sastav u polufinalu pobijedio dubrovački Jug AO s 13-10 (4-3, 3-2, 3-3, 3-2).

Od samog starta Mladost je povela te je tijekom uvodne dvije četvrtine zagrebačka momčad održavala prednost od jednog do dva gola. Nakon druge dionice bilo je 7-5 za Mladost. U jednakom je ritmu nastavljeno ovo polufinale i u trećoj dionici, s tim da je nadmetanje postalo još žešće i tvrđe.

U posljednju četvrtinu Mladost je ušla uz prednost 10-8, a u samu završnicu s 12-10. Obrane su tada potpuno zaustavile oba napada, a odličan je na vratima Mladosti bio Ivan Marecelić koji je ukupno skupio 18 obrana u ovom ogledu.

Najbolji strijelac Mladosti bio je Ivan Nagaev s četiri gola. Tri je postigao Franko Lazić, a dva Konstantin Harkov.

U sastavu Juga AO po dva su pogotka dali Branimir Herceg, Marko Žuvela, Filip Kržić i Maro Joković.

Vaterpolisti splitskog Jadrana ranije su ovog četvrtka izborili finale nakon što su pobijedili domaćina završnice šibenski Solaris s 18-11 (4-2, 8-4, 5-2, 1-3). Šibenčani su se uz bok Splićanima držali samo u prvoj četvrtini nakon koje je Jadran vodio 4-2. Nakon toga je Jadran pobjegao na 12-6 i brzo opravdao ulogu velikog favorita. Na kraju je Solaris došao do zraka i smanjio do konačnih minus sedam.

Kod Jadrana je prvi strijelac bio Marcus Julian Berehulak s pet pogodaka. Tri je dao Dušan Matković, a po dva Jerko Marinić Kragić, Zvonimir Butić i Ivan Domagoj Zović. U šibenskom sastavu Roko Pelicarić je postigao četiri, a Andrija Vlahović tri pogotka. Vratar Eugen Sunara je imao osam obrana.

Hrvatski vaterpolski kup, polufinale:

Mladost – Jug AO 13-10

Jadran Split – Solaris 18-11