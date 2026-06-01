Hrvatski reprezentativac pojačao srpskog prvaka: ‘Nisam se dvoumio nijednog trenutka’

Ivan Marcelić

Radnički nastavlja formirati momčad za najveće domete u sljedećoj sezoni. Nakon povratka najboljeg strijelca u povijesti kluba Nikole Lukića, drugo pojačanje novog-starog prvaka Srbije i regije je hrvatski reprezentativni vratar Ivan Marcelić (32), koji stiže iz redova zagrebačke Mladosti.

Riječ je o jednom od najiskusnijih vratara regionalnog vaterpola, članu hrvatske reprezentacije i osvajaču medalja na najvećim međunarodnim natjecanjima, među kojima i zlata na Svjetskom prvenstvu. Marcelić je tijekom većeg dijela karijere branio za Mladost, a nastupao je i za splitski Jadran.

Ove sezone je u sjajnoj formi, o čemu najbolje govori izbor za MVP-a finalnog turnira Kupa Hrvatske, na kojemu je u dvije utakmice upisao 36 obrana. U izuzetno jakoj konkurenciji nedavno se izborio i za reprezentativne nastupe na Europskom prvenstvu u Beogradu.

Dolazak u Kragujevac za njega nije predstavljao tešku odluku.

“Kada sam dobio poziv Radničkog, nisam se nijednog trenutka dvoumio. Tijekom prethodnih godina mnogo puta sam igrao protiv ovog kluba i dobro znam kakvu reputaciju ima, kako u Srbiji, tako i u europskom vaterpolu. Znam i koliko grad živi za vaterpolo. Uz to, od svog suigrača Josipa Vrlića, koji je u dva navrata bio u Radničkom, čuo sam samo najbolje stvari o klubu, ljudima i atmosferi u Kragujevcu. Sve to mi je dodatno potvrdilo da donosim pravu odluku. Ono što me je najviše privuklo jeste sportski projekt i prilika da se borim za trofeje na svim frontovima.”

Novi čuvar mreže Radničkog smatra da aktualni prvak Srbije posjeduje kvalitetu za najveće rezultate, ne samo u domaćim okvirima, već i na europskoj sceni.

“Radnički je fantastično sastavljena ekipa, puna vrhunskih igrača koji iza sebe imaju impresivne karijere i osvojene trofeje. U drugom dijelu sezone su konačno ‘kliknuli’ i zaigrali zaista sjajan vaterpolo. Na meni je da se što prije uklopim u sustav, donesem svoje iskustvo i pomognem timu da bude još bolji. U domaćim natjecanjima smo veliki favoriti, ali vjerujem da ova ekipa ima kvalitetu i za ozbiljan rezultat u Europi. Smatram da se možemo ravnopravno nositi s najboljim momčadima kontinenta i napasti sam vrh europskog vaterpola.”

Dolaskom iskusnog hrvatskog reprezentativca Radnički je značajno pojačao konkurenciju na jednoj od najvažnijih pozicija u momčadi, a kragujevački klub nastavlja sa sklapanjem rostera za sezonu u kojoj će braniti trofeje u Superligi i Regionalnoj ligi te nastupiti u grupnoj fazi Lige prvaka.

Poslije Nikole Lukića i IvanaMarcelića, u narednim danima očekuje se i promocija novih pojačanja koja će dodatno osnažiti momčad Uroša Stevanovića.