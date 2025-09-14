Lehecka i Menšik iznenadili Amerikance i preokretom Češkoj donijeli finale Davis Cupa

Podijeli :

xVicentexVidalxFernandezx via Guliver

Češki tenisači pobijedili su Sjedinjene Američke Države na Floridi s 3-2 i plasirali se u finale Davis Cupa u Bologni u studenom.

Češka je u Delray Beachu gubila 1-2, a na kraju je pobijedila u posljednja dva pojedinačna meča i eliminirala Amerikance. U odlučujućem, petom meču, Jakub Menšik pobijedio je Francesa Tiafoea 6-1, 6-4.

Ranije su srebrni olimpijski par iz Pariza Austin Krajicek i Rajeev Ram doveli Amerikance u vodstvo u meču parova u protiv Tomaša Machaca i Jakuba Menšika 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, da bi potom Jiri Lehecka iznenadio Taylora Fritza 6-4, 3-6, 6-4.

Sjedinjene Države, koje drže rekord po broju pobjeda u Davis Cupu s 32 naslova, ali nisu slavile od 2007.

Njemačka, Argentina, Austrija i Francuska također su se kvalificirale kako bi se pridružile braniteljima naslova Italiji u finalnom turniru osam momčadi koji će se održati u Bologni (18.-23. studenog). U preostalim parovima Danska vodi s 2-0 protiv Španjolske, a Belgija također 2-0 protiv Australije.