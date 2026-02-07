VIDEO / Srbija bez Đokovića ne funkcionira: Drugu godinu u nizu morat će igrati doigravanje za ostanak u svjetskoj grupi Davis Cupa

Podijeli :

U petak i subotu se u Santiagu odigrao susret prvog kola kvalifikacija za Davis Cup. Ekipa Čilea ugostila je Srbiju koja je ponovno bila bez Novaka Đokovića. Vođeni domaćom publikom Čileanci su lakoćom slavili s 3-0 u pobjedama.

U prvom meču u petak su igrali Tomas Barrios Vera i Dušan Lajović. Iako je meč otišao na stranu Čileanca s 2-0 u setovima, bio je to tijesan susret. U prvom setu je Vera slavio sa 7:5 da bi u drugom nadoknadio break zaostatka te na kraju realizirao petu meč-loptu za 7:5, 7:6(7).

Bizarna ozljeda srpskog tenisača u Čileu, završio je u bolnici

U drugom meču je Alejandro Tabilo bio veliki favorit protiv 18-godišnjeg Ognjena Milića. Međutim, mladi Srbin pružio je sjajan otpor znatno iskusnijem Čileancu. Osvojio je prvi set sa 7:6(3), ali je u sljedeća dva Tabilo bio bolji sa 6:3 i 6:2 te je nakon prvog dana Čile imao prednost od 2-0 u pobjedama.

Značilo je to da je pred domaćim navijačima nedostajala još samo pobjeda u parovima. Za čileanski sastav bili su prijavljeni Barrios Vera i Nicolas Jarry dok su za Srbiju nastupili braća blizanci Ivan i Matej Sabanov koji su prije nekoliko godina nastupali pod hrvatskom zastavom. Iako su Sabanovi specijalisti za parove, Jarry i Barrios Vera su sa 6:4, 6:4 upisali pobjedu koja ih vodi u drugo kolo kvalifikacija za TOP 8 Davis Cupa.

Srbiju ovaj poraz drugu godinu u nizu gura u borbu za ostanak u svjetskoj grupi. Prošli put su slavili protiv Turske s 3-1, a sada im protivnici mogu biti reprezentacije Danske, Perua, Norveške, Japana, Švicarske, Kine, Monaka, Litve, Turske te preostalih država koje budu neuspješne u prvom kolu kvalifikacija za TOP 8, ali i one države koje budu uspješne u svjetskoj grupi 1.

