Samo na SK: Njemačka u Davis Cupu dočekuje Hrvatsku u Halleu

xxMarinxFranovx via Guliver

Susret 2. kola kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa između Njemačke i Hrvatske igrat će se 19. i 20. rujna u Halleu, objavio je Njemački teniski savez (DTB).

Hrvatska je u prvom kolu u Varaždinu pobijedila Dansku sa 3-1, dok je Njemačka u Dusseldorfu sa 4-0 porazila Peru.

Susret između Njemačke i Hrvatske bit će okršaj drugog kola kvalifikacija, a pobjednik će se plasirati na završnicu koja će se od 24. do 29. studenog održati u Bologni u Italiji koja će braniti lanjski naslov.

Igrat će se na tvrdoj podlozi u Heristo Areni koja će za ovu priliku imati kapacitet za 11.500 gledatelja.

“U Halleu možemo očekivati ​​posebnu atmosferu. To je upravo energija koja nam je potrebna za uspjeh. Hrvatska će biti opasan protivnik, s dobrom mješavinom iskusnih igrača svjetske klase i uzbudljivih profesionalaca u usponu, uključujući Marina Čilića i Dina Prizmića. Nadalje, u svojoj momčadi imaju dva najbolja igrača u parovima na turneji, Matea Pavića i Nikolu Mektića,” kazao je njemački kapetan Michael Kohlmann.

Bit će to peti hrvatsko – njemački okršaj, a Njemačka vodi sa 3-1 u pobjedama. Posljednji susret bio je prije 15 godina, a Njemačka je u dvoboju 1. kola u Domu sportova pobijedila sa 3-2. Nijemci su slavili i 2007. u Krefeldu sa 3-2, te 1995. u Karlsruheu sa 4-1. Jedinu pobjedu hrvatski tenisači su ostvarili 2002. u Zagrebu sa 4-1.

Ulaznice kreću u prodaju u petak, u sustavima Reservix i Eventim, a cijena varira ovisno o kategoriji. Najjeftinije (treća kategorija) bit će 69 eura za oba dana (po danu 39 eura), a najskuplji komplet (VIP) stajat će 775 eura. Djeca imaju popust, pa će dnevna ulaznica biti 25 eura.

Prvog dana, u subotu 19. rujna, na rasporedu su dva pojedinačna meča (početak je u 14 sati), a drugog dana (početak u 12 sati) igrat će se meč parova, te slijede dva pojedinačna meča.

U preostalih šest susreta drugog kruga kvalifikacija igrat će Čile – Španjolska, Velika Britanija – Ekvador, Austrija – Belgija, Južna Koreja – Indija, Češka – SAD, te Kanada – Francuska.