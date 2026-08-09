Od euforije do cirkusa i depresije: Hajduk remizirao s Istrom i ‘izgasio’ SHNL sezonu i prije ‘Gospe’

Hajduku je novo vodstvo u 84. minuti donio Marko Livaja, koji je ušao početkom drugog poluvremena. Kapetan Bijelih najbolje je reagirao nakon udarca Josipa Šutala i obrane Kolića te s pet metara pospremio odbijanac u mrežu za 2:1.

Livaji je to bio prvi pogodak u novoj sezoni, a ujedno i njegov 105. gol u dresu Hajduka.