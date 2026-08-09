Od euforije do cirkusa i depresije: Hajduk remizirao s Istrom i ‘izgasio’ SHNL sezonu i prije ‘Gospe’

Nogomet 9. kol 202617:35 > 22:53 0 komentara
HNK Hajduk Split

Hajduk - Istra 2:2. Utakmica koja je imala apsolutno sve. Pričat će se o odlukama Matea Ercega...

Uskoro opširnije…

TIJEK DOGAĐAJA:

22:49

Penal za Istru?

Bijesni su na klupi Istre zbog jednog zračnog duela Van Hoorenbeecka i Jaganjca. Smatra trener Istre Cabello da je Istra tu morala dobiti penal. Dobio je trener Istre žuti karton.

22:48

90+

Još pet minuta, Istra je tražila penal

22:48

90'

Odličan ubačaj Livaje za Melnjaka, brani Kolić

22:44

GOOOOOL!

Hajduku je novo vodstvo u 84. minuti donio Marko Livaja, koji je ušao početkom drugog poluvremena. Kapetan Bijelih najbolje je reagirao nakon udarca Josipa Šutala i obrane Kolića te s pet metara pospremio odbijanac u mrežu za 2:1.

Livaji je to bio prvi pogodak u novoj sezoni, a ujedno i njegov 105. gol u dresu Hajduka.

22:35

78'

Istra opasna iz kontre, zaustavio je Alec Rozića

22:33

77'

Raste pritisak Hajduka, ali bez učinka

22:23

67'

Lijep potez Livaje, ali ostaje 1-1

22:21

Kakva nepažnja Silića...

Gužva u kaznenom prostoru Hajduka. Siliću je ispala visoka lopta iz ruku, no gosti nisu uspjeli iskoristiti njegovu neopreznost. Na kraju je sve završilo samo gol-autom.

22:13

57'

Maurić kod Istre umjesto Doumbie

22:12

55'

Prve promjene kod Hajduka. Šutalo, Dallison i Livaja idu u igru. Vani su izašli Hodak, Šego i Bamba

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