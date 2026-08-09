Od euforije do cirkusa i depresije: Hajduk remizirao s Istrom i ‘izgasio’ SHNL sezonu i prije ‘Gospe’

Hajduk - Istra 2:2. Utakmica koja je imala apsolutno sve. Pričat će se o odlukama Matea Ercega...
Uskoro opširnije…
TIJEK DOGAĐAJA:
Penal za Istru?
Bijesni su na klupi Istre zbog jednog zračnog duela Van Hoorenbeecka i Jaganjca. Smatra trener Istre Cabello da je Istra tu morala dobiti penal. Dobio je trener Istre žuti karton.
90+
Još pet minuta, Istra je tražila penal
90'
Odličan ubačaj Livaje za Melnjaka, brani Kolić
GOOOOOL!
Hajduku je novo vodstvo u 84. minuti donio Marko Livaja, koji je ušao početkom drugog poluvremena. Kapetan Bijelih najbolje je reagirao nakon udarca Josipa Šutala i obrane Kolića te s pet metara pospremio odbijanac u mrežu za 2:1.
Livaji je to bio prvi pogodak u novoj sezoni, a ujedno i njegov 105. gol u dresu Hajduka.
78'
Istra opasna iz kontre, zaustavio je Alec Rozića
77'
Raste pritisak Hajduka, ali bez učinka
67'
Lijep potez Livaje, ali ostaje 1-1
Kakva nepažnja Silića...
Gužva u kaznenom prostoru Hajduka. Siliću je ispala visoka lopta iz ruku, no gosti nisu uspjeli iskoristiti njegovu neopreznost. Na kraju je sve završilo samo gol-autom.
57'
Maurić kod Istre umjesto Doumbie
55'
Prve promjene kod Hajduka. Šutalo, Dallison i Livaja idu u igru. Vani su izašli Hodak, Šego i Bamba
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