Skandal u Beogradu: Srbin ušao u UFC kavez uz pjesmu kojom Srbi svojataju hrvatske gradove

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(AP Photo/Gary McCullough, file) / Guliver Images

U Beogradu se održava UFC-ova priredba na kojoj nastupa velik broj boraca iz Srbije i regije, a jedan od onih koji je privukao najviše pozornosti nije to učinio isključivo svojim nastupom u kavezu.

Borislav Nikolić, član beogradskog kluba Car Dušan Silni, u kavez je ušao uz pjesmu “Sini jarko sunce sa Kosova” u izvedbi Danice Crnogorčević. Odabir glazbe izazvao je brojne reakcije jer pjesma sadrži stihove koje dio javnosti smatra promicanjem velikosrpske ideologije i teritorijalnih pretenzija.

Posebno su sporni stihovi u kojima se, uz više gradova u regiji, spominju i Dubrovnik te Knin:

“Od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja… Sa Avale, Lovćena i Šare, kliče Srpstvo, ustani, Lazare.”

Upravo se ti stihovi često nalaze u središtu kritika jer se interpretiraju kao svojatanje hrvatskih gradova, što izaziva dodatne kontroverze s obzirom na ratnu prošlost i stradanja koja su Dubrovnik i Knin pretrpjeli tijekom Domovinskog rata.

Nikolić je i ranije izazivao negativne reakcije dijela hrvatske sportske javnosti zbog svojih javnih istupa i objava na društvenim mrežama, a njegov izbor glazbe za izlazak u kavez ponovno je otvorio raspravu o tome bi li organizacije poput UFC-a trebale provjeravati sadržaj koji borci koriste tijekom svojih nastupa.

Snimka ulaska vrlo se brzo proširila društvenim mrežama, gdje su se pojavile podijeljene reakcije. Dok jedni smatraju da je riječ o osobnom izboru glazbe, drugi upozoravaju da emitiranje pjesme s politički i povijesno osjetljivim porukama pred milijunskim televizijskim auditorijem nije primjereno te da bi organizator trebao voditi više računa o sadržaju koji se predstavlja tijekom priredbe.