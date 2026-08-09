VIDEO / Pogledajte golgeterski instinkt novog napadača Rijeke: Ovako je zabijao u Bundesligi

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Njemački krilni napadač Yusuf Kabadayi novi je igrač Riječana, u čije redove stiže na jednogodišnju posudbu iz Augsburga.

Bivši polaznik Bayernove akademije već ima iskustva u najjačim njemačkim natjecanjima, a navijačima na Kvarneru posebno će biti zanimljiv detalj s početka sezone 2024./25.

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U rujnu 2024. godine, u sklopu 3. kola Bundeslige, Augsburg je na domaćem terenu svladao St. Pauli s 3:1. Pobjedu je u šestoj minuti sudačke nadoknade potvrdio upravo Kabadayi, koji je preciznim udarcem postavio konačni rezultat.

Ono što ovaj pogodak čini dodatno zanimljivim za hrvatsku javnost jest činjenica da mu je za taj gol asistirao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić. Kako je izgledao trenutak u kojem je novo pojačanje Rijeke zatreslo mrežu u Bundesligi na dodavanje Vatrenog, pogledajte u videu.

Podsjetimo, Kabadayi je nakon Bayerna, seniorsko iskustvo stjecao u Schalkeu te u Augsburgu, koji ga je od Bavaraca otkupio za 900.000 eura. Prošlu je sezonu odradio na posudbi u turskom prvoligašu Gaziantepu, gdje se vraćao u formu nakon ozljede koljena.