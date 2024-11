Khabib i McGregor se ponovno sastaju u kavezu, ali ovoga puta…

Podijeli :

Ogorčeni rivali Conor McGregor i Khabib Nurmagomedov mogli bi se susresti licem u lice prvi put nakon svoje kontroverzne borbe 2018. godine na UFC-u 229. Ta borba u listopadu 2018. bila je vrhunac njihove žestoke svađe, koja je započela još ranije te godine kada je McGregor napao autobus u kojem se nalazio Khabib tijekom UFC-a 223.

U samom meču, Khabib je dominirao i pobijedio McGregora “submissionom” u četvrtoj rundi. No, prava drama uslijedila je nakon borbe. Khabib je izbacio gumeni štitnik iz usta i preskočio ogradu oktogona kako bi se obračunao s Dillonom Danisom, McGregorovim prijateljem i sparing partnerom. U oktogonu je izbila opća tučnjava, a činilo se da je revanš samo pitanje vremena.

Ipak, do revanša nikada nije došlo jer se Khabib povukao iz profesionalnog sporta 2020. godine. Od tada, njih dvojica nisu viđeni zajedno, čak ni u istoj prostoriji. To bi se moglo promijeniti 25. siječnja, kada će Khabibov rođak, Usman Nurmagomedov, braniti svoj Bellatorov naslov u lakoj kategoriji protiv irskog borca Paula Hughesa. Ova borba, najavljena kao “Dagestan vs Ireland 2”, održat će se u Dubaiju i već je podigla puno prašine.

Khabib će gotovo sigurno biti u Usmanovom kutu jer blisko surađuju posljednjih godina. S druge strane, Hughes je pozvao McGregora da mu se pridruži u njegovom timu za ovu borbu. Ako McGregor prihvati poziv, postoji velika šansa da se ponovno suoči s Khabibom, barem izvan oktogona.

Usman Nurmagomedov trenutačno ima impresivan skor – neporažen je u 18 od 19 borbi, dok je jedna proglašena “no contest” nakon što je bio pozitivan na zabranjenu supstancu koji je sadržavao lijek na recept. Usman je već odslužio šestomjesečnu suspenziju, no titula mu nije oduzeta jer je utvrđeno da nije svjesno prekršio pravila.

S druge strane, Paul Hughes ima samo jedan poraz u 14 profesionalnih mečeva i trenutačno je u nizu od sedam uzastopnih pobjeda. Borba protiv Usmana bit će veliki izazov, a ako McGregor odluči biti u njegovom kutu, dodatno će se podići tenzije i vjerojatno ponovno rasplamsati jedno od najvećih rivalstava u povijesti MMA-a.