Modriću u Milan stiže još jedan Vatreni?

Talijanski mediji pišu da bi Luka Modrić uskoro mogao dobiti pojačanje iz redova Vatrenih na San Siru.
Hrvatski reprezentativni stoper Marin Pongračić mogao bi ovog ljeta ostvariti transfer karijere i preseliti na San Siro, piše talijanski Tuttomercatoweb.
Pongračićeva budućnost u Fiorentini postala je neizvjesna nakon što je u klub stigla žestoka konkurencija u obrambenoj liniji. Dok je 28-godišnji hrvatski branič boravio na Svjetskom prvenstvu, trener Fabio Grosso dobio je dva velika pojačanja — Radua Dragusina i Giovannija Vieryja, investiciju vrijednu ukupno 36 milijuna eura. Zbog izbivanja s priprema, Pongračić je pao u drugi plan u hijerarhiji Fiorentinine obrane.
Situaciju pozorno prati Milan, čiji se trener Ruben Amorim raspitivao o dostupnosti hrvatskog stopera. Zasad su obavljeni samo informativni razgovori, no dođe li do konkretnih pregovora i transfera, Pongračić bi se u svlačionici Rossonera pridružio kapetanu reprezentacije Luki Modriću.
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