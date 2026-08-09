Nastavak sjajnog niza: Hrvatska U-16 osvojila Svjetsko prvenstvo u vaterpolu

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HVS. hr

Hrvatska U-16 vaterpolska reprezentacija osvojila je naslov svjetskog prvaka. U dramatičnom finalu Svjetskog prvenstva u Zagrebu mladi Barakude pobijedili su Španjolsku 10:7.

Finale je bilo potpuno izjednačeno gotovo do samog kraja. Prve tri četvrtine završile su bez pobjednika, redom 1:1, 3:3 i 2:2, pa se u posljednjih šest minuta ušlo pri rezultatu 6:6. Do tada nijedna reprezentacija nije uspjela ostvariti prednost veću od jednog pogotka.

Španjolska povela, Hrvatska odgovorila serijom 4:0

Tri i pol minute prije kraja Španjolci su preko Adrija Lopeza iz kontranapada poveli 7:6, ali Hrvatska je odmah uzvratila. Duje Srzić sjajno je pogodio pod gredu za 7:7, a Ante Domazet potom je zabio protiv postavljene obrane i vratio Hrvatsku u vodstvo.

Ključan trenutak dogodio se 50 sekundi prije kraja. Deni Sappe pobjegao je u kontranapad, izašao sam pred španjolskog vratara i pogodio za 9:7.

Luko Vezilić potom je upisao svoju petu obranu na utakmici, a na drugoj je strani Patrik Kundid pogotkom potvrdio veliko slavlje i postavio konačnih 10:7.

Veliki uspjeh hrvatskog vaterpola

Najefikasniji hrvatski igrač u finalu bio je Domazet s tri pogotka, dok su Srzić i Kundid zabili po dva.

Hrvatska je ovim naslovom nastavila sjajan niz mlađih vaterpolskih reprezentacija. U samo 40 dana osvojila je svjetske naslove u uzrastima do 16 i do 18 godina, potvrdivši da hrvatski vaterpolo i dalje ima iznimno snažnu bazu mladih igrača.