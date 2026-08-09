Što se događa s povratkom Livakovića u Dinamo? Spremne su opcije B i C

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Marin Franov / CROPIX via Guliver

Povratak Dominika Livakovića u Dinamo pretvorio se u pravu transfernu sapunicu uslijed odugovlačenja Fenerbahčea, ali Sportske novosti ističu da na Maksimiru postoji jasan plan B ako sve pođe po krivu.

Iako su predsjednik Modrih Zvonimir Boban, reprezentativni vratar i njegov agent Andy Bara krajem srpnja dogovorili sve ključne uvjete oko dolaska u Maksimir, službenog raspleta i dalje nema na vidiku.

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Dinamo je sa svoje strane poduzeo sve kako bi vratio svog nekadašnjeg kapetana te se u klubu nadaju da bi Livaković mogao biti prijavljen već za okršaje u play-offu Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. Međutim, u Maksimiru sada preostaje samo čekanje jer se turskom Fenerbahčeu nikamo ne žuri.

U Turskoj vlada zavjet šutnje, no razlog je jednostavan — Feneru prodaja ili posudba hrvatskog vratara u ovom trenutku nije prioritet. Turski velikan usmjeren je na zvučnija dovođenja novih igrača i jačanje momčadi pa je izgledno da će se pitanje Livakovića rješavati tek u samoj završnici prijelaznog roka.

Ipak, uprava Dinama ne sjedi prekriženih ruku. Sportske novosti pišu kako je stručni stožer, na čelu s trenerima vratara Gojkom Mrčelom i Ivanom Kelavom, već analizirao brojne ponude domaćih i stranih čuvara mreže koje su stigle u klub. Dinamo će čekati Livakovića koliko god je moguće, no u slučaju konačnog zastoja, u Maksimiru već imaju spremne opcije B i C za koje procjenjuju da su kvalitetnije od trenutnog kadra na vratarskoj poziciji.