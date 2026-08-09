Preminuo Don Nelson, jedan od najboljih trenera u povijesti NBA lige

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AP Photo/Jeff Chiu

Don Nelson, jedan od najutjecajnijih trenera u povijesti NBA lige i peterostruki prvak kao igrač Boston Celticsa, preminuo je u 86. godini. Vijest je u nedjelju potvrdila njegova obitelj, objavivši da je Nelson preminuo mirno, okružen najbližima.

Nelson je iza sebe ostavio golem trag i kao igrač i kao trener. U NBA ligi proveo je 14 sezona kao košarkaš, od čega 11 u dresu Boston Celticsa. S legendarnom momčadi osvojio je pet naslova prvaka, a Celticsi su 1978. godine umirovili njegov dres s brojem 19.

Još veći trag ostavio je na klupi. Tijekom 31 sezone vodio je Milwaukee Buckse, Golden State Warriorse u dva navrata, New York Knickse i Dallas Maverickse. Trenersku karijeru završio je s 1335 pobjeda i 1063 poraza u regularnoj sezoni, a u trenutku umirovljenja bio je trener s najviše pobjeda u povijesti NBA lige. Njegov rekord 2022. godine srušio je Gregg Popovich.

Bio je ispred svog vremena

Nelson je čak tri puta proglašen trenerom godine u NBA ligi, 1983., 1985. i 1992. godine. Bio je poznat po izrazito napadačkom i za tadašnje vrijeme nekonvencionalnom pristupu košarci.

Njegov stil, kasnije nazvan “Nellie Ball”, temeljio se na nižim i pokretljivijim postavama, brzini te stvaranju neugodnih matchupova. Ono što je Nelson koristio desetljećima ranije kasnije je postalo jedan od temelja moderne NBA košarke.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimaju Dallas i Golden State. U Mavericksima je imao veliku ulogu u dolascima Dirka Nowitzkog i Stevea Nasha, dok je kao trener Warriorsa podržao izbor Stephena Curryja kao sedmog picka na NBA draftu 2009. godine. Curry je nakon Nelsonove smrti poručio da je upravo on bio jedan od glavnih razloga zbog kojih ga je Golden State odabrao.

Nelson je 2007. godine predvodio i čuvenu momčad Warriorsa “We Believe”, koja je kao osmi nositelj u prvom krugu doigravanja izbacila prvoplasirani Dallas.

Trenersku karijeru završio je 2010. godine, a dvije godine kasnije primljen je u Košarkašku kuću slavnih.

Prošle godine dobio je i nagradu Chuck Daly za životno djelo, kojom se odaje priznanje trenerima za njihov doprinos NBA košarci.