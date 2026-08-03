Usik: Itauma je budućnost, nije Hrgović

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REUTERS KACPER PEMPEL via Guliver Images

Jedino je IBF-ov pojas još uvijek upražnjen. Prvoplasirani izazivač Frank Sanchez ostao je bez planiranog meča s Usikom, no sada bi upravo on trebao dobiti priliku boriti se za naslov. Njegov protivnik bit će poznat nakon 29. kolovoza, kada će u ring ući Filip Hrgović i Moses Itauma.

Oleksandr Usik više nije svjetski prvak teške kategorije, ali njegove riječi i dalje imaju veliku težinu u boksačkom svijetu. Mjesec dana nakon što se odrekao svih svjetskih titula i otvorio utrku za nove prvake, Ukrajinac je komentirao jedan od najiščekivanijih mečeva u diviziji – okršaj Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume.

U razgovoru za DAZN Usik nije dao previše izgleda hrvatskom boksaču protiv mladog Britanca, kojeg mnogi smatraju najvećim talentom teške kategorije posljednjih godina.

“Hrgović nije veliki test, ali je test. Mislim da je Moses poseban borac, on je budućnost”, rekao je Usik.

Dodao je kako vjeruje da Itauma ima kvalitetu pobijediti i aktualnog WBC-ova prvaka Agita Kabayela, kojeg također vidi među najboljim teškašima današnjice.

Usikova odluka da napusti vrh divizije pokrenula je veliku preraspodjelu naslova svjetskog prvaka. WBC je pojas dodijelio Agitu Kabayelu, dok je WBA za novog prvaka imenovao Murata Gassijeva, što je izazvalo podijeljene reakcije u boksačkoj javnosti. Jedini pojas osvojen u ringu nakon Usikova povlačenja pripao je Danielu Duboisu, koji je početkom svibnja svladao Fabija Wardleyja i osvojio WBO naslov.

Jedino je IBF-ov pojas još uvijek upražnjen. Prvoplasirani izazivač Frank Sanchez ostao je bez planiranog meča s Usikom, no sada bi upravo on trebao dobiti priliku boriti se za naslov. Njegov protivnik bit će poznat nakon 29. kolovoza, kada će u ring ući Filip Hrgović i Moses Itauma.

Pobjednik tog dvoboja trebao bi izboriti meč protiv Sancheza za upražnjeni IBF-ov naslov svjetskog prvaka, što borbu između Hrgovića i Itaume čini jednom od najvažnijih u karijeri hrvatskog boksača. Do kraja godine očekuje se i veliki obračun Tysona Furyja i Anthonyja Joshue, no taj spektakl ne bi trebao imati izravan utjecaj na rasplet borbe za svjetske titule.