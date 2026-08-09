Livaja opet na klupi? Ovo je očekivanih početnih 11 Hajduka protiv Istre 1961

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Nakon uvjerljive pobjede protiv Žalgirisa (5:2) u Konferencijskoj ligi, Hajduk večeras od 21:00 sat na Poljudu ugošćuje Istru 1961 u drugom kolu HNL-a.

Gonzalo Garcia nastojat će na valu euforiju nakon visoke pobjede u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa (5:2), doći i do sva tri boda u HNL-u. Bili bi to prvi bodove za Bijele u novoj prvenstvenoj sezoni nakon što su proteklog vikenda doživjeli 2:1 poraz kod Varaždina.

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Domaćin iz baroknog grada je tada poveo u 53. minuti pogotkom Mladenovskog glavom, Hajduk je izjednačio samo tri minute poslije preko Pukštasa, da bi domaći u 62. zabili za 2:1 autogolom Van Hoorenbeecka nakon nespretne reakcije Hrgovića. Splićani su do kraja pritisnuli i u 90. minuti dobili kazneni udarac nakon VAR intervencije, no udarac Marka Livaje s bijele točke obranio je Josip Silić i tako osigurao pobjedu Šafarićeve momčadi.

Hajduk se psihološki digao nakon zabijenih pet golova protiv Žalgirisa (5:2). Junak susreta bio je Michele Šego, koji je postigao dva pogotka, dok su se među strijelce još upisali Adrion Pajaziti, Dalisson i Rokas Pukštas. Za litavsku momčad zabili su Nikola Petković i bivši hajdukovac Marko Cbapan.

Strateg Bijelih planira izvesti gotovo identičnu postavu koja je slavila u Vilniusu. Marko Livaja ponovno se očekuje na klupi kao taktičko oružje za drugo poluvrijeme, dok bi napadačku liniju trebao predvoditi raspucani Michele Šego, uz podršku Bambe i Dalissona.

Jedina prava dvojba u početnih jedanaest vezana je uz nastup Aleca Van Hoorenbeecka. Belgijski branič u Litvi je izašao iz igre zbog bolova u mišiću stražnje lože, no očekuje se da će biti spreman. Ako ipak ne zabilježi nastup, na stopersku poziciju uskočit će Ron Raci.

Hajduk (4-2-3-1): Silić – Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck (Raci), Hrgović – Pukštas, Pajaziti – Bamba, Dalisson, Šotiček – Šego.

Istra 1961 (4-2-3-1): Kolić – Hrvatin, Nasraoui, Miettinen, Šepić – Alberracin, Kablar – Fredriksen, Šaranić, Škafar-Žužić – Jaganjac.

Glavni sudac je Mateo Erceg (Pristeg). Pomoćnici su Stipe Brajković (Šibenik) i Vinko Podrug (Zagreb), četvrti sudac je Filip Dragašević (Zagreb), VAR je Ivan Matić (Osijek), a AVAR: Dario Kulušić (Šibenik).