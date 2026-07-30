UFC u Beogradu koštat će državu više od dva milijuna eura!

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AntoninxBuratx xLexPictorium via Guliver

Odluka Vlade Republike Srbije da iz proračuna izdvoji 260 milijuna dinara (oko 2,215 milijuna eura) za sufinansiranje borilačke priredbe UFC Fight Night Belgrade, koja će se održati 1. kolovoza, izazvala je brojne reakcije u javnosti.

Kako je potvrđeno u dokumentu Ministarstva sporta, objavljenom 5. lipnja ove godine, sredstva će biti osigurana preko resornog ministarstva za organizaciju jednodnevnog UFC događaja.

Iznos koji je država izdvojila za ovu manifestaciju veći je od godišnjih proračuna većine nacionalnih sportskih saveza u Srbiji. Tako je, primjera radi, za UFC izdvojeno čak 4,3 puta više novca nego što je Teniski savez Srbije dobio za financiranje rada tijekom cijele godine.

Prema raspodjeli sredstava za 2026. godinu, jedino je Olimpijski komitet Srbije dobio veći iznos – ukupno 280 milijuna dinara za svoje cjelogodišnje aktivnosti.

S druge strane, Košarkaški savez Srbije ove godine raspolaže proračunom od 180 milijuna dinara, dok je Odbojkaškom savezu dodijeljeno 170 milijuna dinara.

Još su manja izdvajanja za pojedine bazične sportove. Srpski atletski savez dobio je 76 milijuna dinara, Plivački savez 37,5 milijuna, dok Gimnastički savez Srbije za rad tijekom cijele godine raspolaže proračunom od 17 milijuna dinara, navodi Sport Klub.

Sredstva namijenjena UFC spektaklu čine više od deset posto ukupnog godišnjeg proračuna predviđenog za sport u Srbiji.

Budući da je riječ o komercijalnoj sportskoj manifestaciji koja ostvaruje prihode od prodaje ulaznica i globalnih televizijskih prava, odluka o financiranju otvorila je raspravu o prioritetima države. U javnosti se postavlja pitanje je li opravdano izdvojiti toliki novac za privatni sportski događaj umjesto ulaganja u sportsku infrastrukturu, školski sport ili bazične discipline koje se godinama suočavaju s nedostatkom financijskih sredstava.