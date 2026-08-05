Vatren obračun Hrgovića i Itaume: ‘Da nisi Britanac, nitko ne bi znao za tebe! Ne dajem ti nikakav respekt’

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Connor McMain/Every Second Media via Guliver Images

Sve je spremno za jedan od najiščekivanijih boksačkih mečeva godine. Filip Hrgović i neporaženi britanski teškaš Moses Itauma 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni borit će se za IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, a uoči spektakla dodatno su podigli atmosferu novim verbalnim okršajem pred kamerama DAZN-a.

Dan nakon što je potvrđeno da će pobjednik ponijeti pojas svjetskog prvaka, objavljena je nova snimka njihovog sučeljavanja. Razgovor je od početka bio napet, a pred kraj prerastao je u žestoku razmjenu poruka.

Itauma je priznao kako ga očekuje najveći izazov dosadašnje karijere.

“Hrgović ima bolji rezime od svih boksača koje sam dosad pobijedio i rangiran je bolje od mene, tako da je ovo svakako iskorak za mene. Nužan iskorak ako da bih stigao tamo gdje želim biti. Vjerujem da mogu riješiti slagalicu koju donosi Filip Hrgović.”

Hrvatski boksač poručio je kako mu je osvajanje svjetske titule životni cilj.

“Naravno da želim postati svjetski prvak. To je moj san otkako sam bio dijete. Već sam postigao mnoge stvari u boksu, ali nikada nisam osvojio titulu i to je ono što želim ostvariti. Trenutačno je on ispred mene i moram ga pobijediti kako bih ostvario taj san.”

Hrgović smatra da će Itauma prvi put osjetiti što znači boriti se protiv istinski vrhunskog protivnika.

“Smatram da sam najbolji protivnik s kojim se on dosad susreo, smatram da nikada dosad nije bio u ringu s nekim kao što sam ja, s nekim tko posjeduje toliko iskustva, izdržljivosti, tvrdoće i snage. Idemo vidjeti koliko je dobar. Svi govore da je buduća superzvijezda, budući Lennox Lewis, pa idemo to provjeriti. Zasad nisam impresioniran. Moram vidjeti više da bih znao je li on uistinu ‘real deal’.”

Objasnio je i zašto nije uvjeren u kvalitete mladog Britanca.

“Nikad ga nisam vidio da je primio pravi udarac, nikad ga nisam vidio u opasnoj situaciji i kako se muči. U njegovoj boksačkoj karijeri i u njegovom životu sve je bilo lagano. Bio je juniorski svjetski prvak, kao što sam to bio i ja, ali ja sam imao teško putovanje kroz amatere na elitnoj razini, kroz WSB, a onda i među profesionalcima. Borio sam se kao lav da bih došao u ovu poziciju. Ja sam iz male zemlje gdje boksa nema ni na mapi. Naravno da je i on naporno radio, ali njegov je put bio znatno lakši nego moj.”

Itauma je uzvratio da ga takve izjave ne pogađaju.

“Ne dira me to što govori jer ćemo se mi na koncu boriti jedan protiv drugog i imat će priliku saznati jesam li mekan. Hrgović ne zna moju priču. Moj put definitivno nije bio lagan. On je svoju reputaciju zaslužio i ja mu na tome odajem poštovanje, kao i na tome što je postigao mnoge stvari koje ja nisam postigao. Ali, recimo, Dillian Whyte je radio svoje u boksu dok ja još nisam ni počeo trenirati, stoga se ovdje ne radi o tome koliko dugo nešto radiš, nego koliko dobro to radiš. Ne zanima me što Hrgović misli o meni jer će istina uskoro izaći na vidjelo.”

Na to je Hrgović odgovorio:

“To je jedina istina. Njegov i moj tim mogu analizirati što god žele, ali sve ćemo vidjeti u ringu. Cijeli svijet može vjerovati u njega, ali to mu neće pomoći, kao što ni meni neće pomoći ako vjeruju u mene. Bit ćemo samo on i ja i to je jedina istina. To si dobro rekao. Mlad si, ali si pametan.”

Mladi Britanac potom je poručio:

“Ono što trebam za pobijediti Filipa Hrgovića jest iskoristiti njegove slabosti.”

Hrgović je ostao uvjeren u svoju pobjedu.

“Bit ću u najboljoj formi ikada i pobijedit ću ovog tipa. Kako god, nokautom ili na bodove, ali definitivno ću ga pobijediti. Smatram da on nije najveća borba moje karijere. Mislim da sam imao puno teže izazove u WSB-u i amaterima, kao i protiv Zhileija Zhanga i Daniela Duboisa. Mislim da je on samo klinac. Talentiran je i brz, ali ne mislim da je najteži protivnik s kojim sam se susreo.”

Itauma je uzvratio:

“Na svakoj press konferenciji i na svakom sučeljavanju ponavlja iste stvari. Govori da sam ja klinac i slično. Ne smeta mi, možeš misliti što god želiš, ali kad se začuje gong i kad osjetiš prvi udarac pomislit ćeš: ‘U redu, možda je klinac, ali ima nešto u njemu’.”

Uslijedila je rasprava o izdržljivosti, tijekom koje je Hrgović citirao legendarnog Rockyja.

“Znaš što je Rocky rekao… ‘Nije važno koliko jako udaraš, radi se o tome koliko teško možeš biti pogođen i nastaviti ići naprijed. Koliko možeš podnijeti i ići naprijed’.”

Na Itauminu tvrdnju da dobra brada nije presudna kvaliteta, Hrgović je odgovorio:

“Brada je najvažnija stvar u boksu, čovječe! Bez dobre brade ne možeš biti veliki boksač! U jednom trenutku ćeš i ti primiti udarac. Ne možeš boksati 20 godina bez da primiš udarac. Jednostavno moraš primiti udarac, a bez dobre brade ne možeš biti veliki boksač.”

Britanac je potom poručio da će prvi pogoditi Hrgovića, na što je hrvatski boksač odgovorio:

“I što ako ja ne reagiram na to?”

Hrgović je ponovno naglasio kako smatra da Itauma još nije imao dovoljno ozbiljne protivnike.

“Nisi se borio s elitnim teškašima. Iz juniorskog boksa si došao među profesionalce i nemaš iskustva jer se ni s kim ozbiljnim nisi borio.”

Na podsjetnik da je Itauma već pobijedio Dilliana Whytea, Jermainea Franklina i Demseyja McKeana, hrvatski boksač ostao je pri svome.

“Dillian Whyte je debelo izvan svog ‘prime timea’, Jermaine Franklin je došao potpuno nepripremljen i njegovo je vrijeme također prošlo. Oni su nekad bili dobra imena.”

Vrhunac verbalnog obračuna uslijedio je kada je Itauma podsjetio da je Hrgović nekoć nastupao u njegovom programu.

“A ja kada sam imao 20 godina, ti si boksao na mom ‘undercardu’. Pokaži malo poštovanja.”

Hrgović je odgovorio bez zadrške.

“Da sam ja Britanac, ti bi boksao na mom ‘undercardu’! Zamisli da nisi iz Slovačke došao u Veliku Britaniju, zamisli da si ostao tamo… Pa nitko ne bi znao za tebe! Ti si iz Velike Britanije, imaš sve. Bio si juniorski prvak svijeta, bio sam i ja, ali nikoga za to nije bilo briga jer sam ja Hrvat. To je potpuno drugačije. Ja ti ne pokazujem nepoštovanje, ali ovo su činjenice. Drugačije je kad dolaziš iz Hrvatske i Velike Britanije. Ovo je najveća boksačka zemlja na svijetu i lako vam je raditi superzvijezde.”

Za kraj je hrvatski teškaš poslao jasnu poruku.

“Ne dajem ti nikakav respekt. Vidjet ćemo sve. Meni ne možete prodati tu priču. Ako me pobijediš kao što si pobijedio McKeana i ostale dečke, čestitat ću ti, pružiti ruku i pokazati poštovanje. Priznat ću da si veliki sljedeći boksač teške kategorije.”

Nakon ovakvog sučeljavanja jasno je da će napetost do 29. kolovoza samo rasti, a boksački svijet s velikim zanimanjem iščekuje okršaj koji bi mogao značajno utjecati na budućnost teške kategorije.