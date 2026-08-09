Kovačević: To je put kojim Dinamo treba ići, na ovome ćemo inzistirati

Podijeli :

Stanusicx via Guliver Image

Juniori Dinama od 18:30 sati na Maksimiru igraju finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak protiv Ajaxa, a uoči utakmice za Dinamo Plus govorio je trener seniorske momčadi Mario Kovačević.

Momčad koju vodi Milan Badelj na otvaranju turnira, u grupnoj fazi, upisala je poraz protiv Juventusa 2:3, ali dvije pobjede protiv Club Bruggea (5:1) i Benfice (4:1) bile su dovoljne za plasman u finale.

Mladi nogometaši Hajduka osvojili treće mjesto na Ramljaku Dinamo u finalu Ramljaka! U nedjelju protiv Ajaxa na glavnom terenu Maksimira

“Drago mi je vidjeti su naši juniori već treću godinu u finalu ovog turnira. Bilo je dobrih utakmica naših igrača, pokazali smo da možemo protiv velikih klubova”, rekao je Kovačević za Dinamo Plus pa prokomentirao činjenicu da se finale igra na glavnom terenu Maksimira, na kojem se očekuje solidno popunjena Zapadna tribina.

“Sigurno će im biti dodatna motivacija što igraju na glavnom terenu, veselim se vidjeti ih u ovakvom okruženju i vjerujem da ćemo gledati odličan nogomet.”

Izdvojio je i što ga se najviše dopalo u igri juniora, koji su postigli čak 11 golova u prethodna tri okršaja u grupnoj fazi.

“Dinamo se uvijek želi nametnuti, i protiv ovakvih vrhunskih ekipa. Postigli smo puno golova i to je dokaz da se u svim uzrastima posve okrećemo ofenzivnom nogometu. To je put kojim Dinamo treba ići dalje i stil igre na kojem treba inzistirati.”