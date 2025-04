Hrgović poručio Joyceu: ‘Jako si spor. Novi nadimak ti može biti magla’

Podijeli :

Alan Stanford PMI-5694-0071 via Guliver Images

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović odradio je sučeljavanje s protivnikom.

Ove subote u Manchesteru Filipa Hrgovića čeka ga okršaj protiv britanskog boksača Joea Joycea. Dva dana pred borbu odradili su Hrgović i Joyce sučeljavanje i razgovor s novinarima.

Hrgović je Joyceu rekao da je “spor poput magle”.

“Tvoj novi nadimak mogao bi biti ‘Magla‘: Joe ‘Magla‘ Joyce. Vrlo je spor. Ne znam kako će me nokautirati. Ali, vidjet ćemo u subotu. On je dobar borac, hrabar čovjek, kao i ja. Bit će to dobra borba, definitivno.”

“Znam točno što mogu očekivati. Borili smo se ranije (u amaterskom boksu) i trenirao sam s Abelom (Sanchezom, Hrgovićevim trenerom). I on je već nakupio dosta kilometara. Dugo je u ovom sportu i imao je teških borbi. Ali mislim da će ovo biti odličan meč i veselim se tome da ga nokautiram u subotu.”

A onda je riječ opet preuzeo Hrgović.

“Priprema je bila kratka. Imao sam samo nekoliko tjedana. Ali već sam bio u dobroj formi, zato sam prihvatio borbu. Ovo je dobra prilika za mene, a pobjeda će me vratiti na vrh. Veselim se pobjedi u subotu, nokautirat ću ga i vratiti se u vrh kategorije.

To je plan. Motivacija je ogromna. Kao što je Frank Warren rekao na početku – poraženi će biti u jako lošoj poziciji. Ne želim izgubiti.”