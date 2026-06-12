Infantino želio privilegije kakve ima Donald Trump, Kanada nije popustila

Podijeli :

AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino tražio je da ga tijekom boravka u Kanadi tretiraju poput kralja. Zatražio je i mogućnost zaustavljanja prometa dok prolazi sa svojom pratnjom, no kanadske vlasti taj su zahtjev odbile.

Švicarac je doputovao na godišnji kongres FIFA-e u Vancouveru, ali je, prema navodima iz podcasta Football Ramble, želio posebne sigurnosne povlastice.

SKener: Sergej Barbarez – više od igre! VIDEO / Legendarni Vaha pred okršaj BiH s Kanadom otkrio što može odlučiti utakmicu: ‘Bit će vrlo neizvjesno’

“FIFA je za Infantina u Vancouveru zatražila pratnju četvrte razine tijekom godišnjeg kongresa održanog u svibnju. Riječ je o razini zaštite koja je tek stepenicu ispod one kakvu ima papa te uključuje mogućnost zaustavljanja prometa i prolaska kroz crveno svjetlo. Takva se pratnja koristi i kada putuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, inače prijatelj čelnika svjetske nogometne organizacije. To pokazuje kakvo mišljenje ima o sebi, kao da je kralj nogometa i sporta općenito“, navedeno je u podcastu.

Ovakvi navodi uklapaju se u kontroverze koje posljednjih mjeseci prate 56-godišnjeg predsjednika FIFA-e. Organizacija Svjetskog prvenstva 2026., visoke cijene ulaznica, problemi s izdavanjem viza sucima i novinarima te višesatna zadržavanja nogometaša na aerodromima samo su dio kritika koje se posljednjih mjeseci vežu uz FIFA-u. Infantino je pritom često povezivan s Donaldom Trumpom, kojem je u prosincu dodijelio i posebno priznanje za mir.

Na čelu FIFA-e nalazi se od veljače 2016. godine, a povjerenje članica ponovno je dobio na izborima 2019. i 2023. godine.