Hajduk podigao cijene pretplata za čak 30 posto

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je objavio da u ponedjeljak od 10 sati kreće prodaja pretplata za sezonu 2026./2027., a navijače je dočekala i značajna promjena cijena.

Članovi kluba za mjesta na zapadnoj, istočnoj i sjevernoj tribini Poljuda ove će godine izdvojiti oko 30 posto više nego prošle sezone.

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Iz splitskog kluba ističu kako pretplata od sada donosi dodatnu pogodnost jer prvi put obuhvaća sve domaće europske utakmice Hajduka tijekom sezone. Dosad su vlasnici pretplata imali pristup samo susretima u prvom ili prva dva pretkola, dok su za kasnije faze europskih natjecanja morali kupovati zasebne ulaznice.

Cijene Hajdukovih pretplata za prošlu sezonu:

Cijene Hajdukovih pretplata za iduću sezonu: