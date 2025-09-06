Delija: Radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san!

Podijeli :

Guliver Images

Hrvatski borac Ante Delija imao je debi iz snova u UFC-u.

Dubrovčanin je nokautirao Poljaka Marcina Tyburu nakon svega dvije minute. Nakon velike pobjede bio je emotivan:

“Moj debi je ovdje, radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san. Hvala vam, Francuzi, hvala vam, prijatelji koji ste došli navijati ovdje.

Hvala i Tomu Aspinallu, hvala mom treneru i mojoj ženi. Borio sam se s Tyburom prije deset godina i slomio nogu kao Anderson Silva, a sada smo se borili u UFC-u, nevjerojatno, tako sam sretan.”

‘The Walking Trouble‘ ili na hrvatskom, Hodajuća nevolja, kako je nadimak Anti Deliji, sada ima 26 pobjeda u karijeri te šest poraza.

Druga mu je ovo pobjeda zaredom nakon što je u FNC-u u travnju pobijedio Yorgana de Castra, također nokautom.