VIDEO / Čilić se nakon pobjede obratio posebnoj podršci: ‘Upoznao sam ih prije devet godina, prijateljstvo se nastavlja’

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Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je u prvom kolu ATP 250 turnira u nizozemskom Hertogenboschu nevjerojatnim preokretom porazio Denisa Shapovalova s 2-1 u setovima. Kanađanin je imao set i dvostruki break prednosti te servis za meč u odlučujućoj dionici, no sve je to uspio preokrenuti Čilić koji je na kraju izborio drugo kolo protiv Portugalca Nuna Borgesa. Nakon meča je na terenu Međugorac dao intervju u kojem se dotaknuo i posebne podrške. Naglasio je kako je te navijače upoznao prije devet godina kada je izgubio u polufinalu Hertogenboscha od Ive Karlovića koji je na kraju u finalu poražen od Luksemburžanina Gillesa Mullera.

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