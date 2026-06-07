UŽIVO / HRVATSKA – SLOVENIJA 0:0 Livaković i vratnica spasili Vatrene od ranog zaostatka

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, koja počinje u 20:45. Susret će poslužiti kao posljednja provjera izabranicima Zlatka Dalića uoči početka Svjetskog prvenstva za četiri dana. Posebnu težinu utakmici daje mogućnost da će to biti posljednji nastup Luke Modrića pred domaćom publikom u dresu Hrvatske.
11'
Velika prilika Slovenije!
Krenuli su u brzi protunapad koji je zaključio Lovrić opasnim udarcem. Livaković je uspio dotaknuti loptu, koja je potom završila na vratnici. Situaciju pogledajte OVDJE.
9'
Marco Pašalić uputio je odličan ubačaj prema rubu kaznenog prostora, gdje je Andrej Kramarić pokušao zaprijetiti, ali nije najbolje zahvatio loptu.
2'
Prvi udarac Hrvatske na utakmici. Ubacio je s desne strane Perišić, a Budimir je glavom pucao pokraj gola.
1'
Počela je utakmica u Varaždinu.
Stigli sastavi
HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Erlić, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir
SLOVENIJA: Oblak - Karničnik, Bijol, Drkušić, Brekalo - Lovrić, Gnezda-Čerin - Sešlar, Janža, Šturm - Vipotnik
Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske za Sloveniju
Hrvatska bi protiv Slovenije trebala zaigrati u formaciji s četiri igrača u posljednjoj liniji. Više pročitajte OVDJE.
Slovenski izbornik zagrmio uoči Hrvatske
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Zlatko Dalić najavio je posljednji pripremni dvoboj koji Hrvatska igra uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo.
Obje reprezentacije imaju manjih problema s izostancima
Slovenija neće moći računati na ozlijeđene Benjamina Šeška i Igora Vekića, dok je u hrvatskom sastavu zbog ozljede izvan konkurencije Duje Ćaleta-Car.
Tko sudi?
Glavni sudac susreta bit će Mađar Bence Csonka.
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